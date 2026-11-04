Sahranjen Mišo Kovač: Ispunjena posljednja želja porodice, evo gdje počiva legendarni pjevač

Legendarni pjevač Mišo Kovač sahranjen je danas na zagrebačkom groblju Mirogoj u krugu porodice.

Izvor: Printskrin, Youtube/Mišo Kovač Official

Njegova večna kuća nalazi se pored groba sina Eduarda Edija Kovača, što je ovom oproštaju dalo dodatnu emotivnu težinu.

Ispraćaj čuvenog Miše Kovača trajao je tri dana, a više od 30.000 ljudi oprostilo se od njega na Poljudu.

Emotivni trenuci na ispraćaju

Prije sahrane u Zagrebu, u Splitu je organizovan veliki javni ispraćaj na stadionu Poljud, a u utorak je proglašen Dan žalosti u Hrvatskoj zbog njegove smrti.

Jedan od najemotivnijih trenutaka dogodio se kada je pogrebno vozilo prošlo oko fudbalskog terena. Dok su okupljeni pjevali njegove poznate numere, kovčeg je prošao ispod istočne, zapadne i sjeverne tribine. Posebno potresne scene zabilježene su tokom izvođenja pjesama "Poljubi zemlju" i "Samo nas nebo rastavit može", uz koje su se prisutni posljednji put oprostili od velikog umjetnika.

Nakon ispraćaja na Poljudu, pogrebna povorka krenula je prema Zadru, prolazeći kroz nekoliko dalmatinskih mjesta. Posebno emotivno bilo je u njegovom rodnom Šibeniku, gdje se na Trgu Republike Hrvatske okupilo nekoliko stotina ljudi. Oni su zajedno pjevali Mišine najveće hitove i na taj način odali počast pjevaču koji je ostavio neizbrisiv trag na muzičkoj sceni.

Želja porodice je bila da Miša bude sahranjen u krugu najbližih, što je ispoštovano.

Odložena komemoracija

Komemoracija u čast preminulog pjevača Miše Kovača je odložena i biće održana nedjelju dana kasnije – u srijedu, 11. novembra, sa početkom u 12 časova, u Maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, piše avaz.ba.