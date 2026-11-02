Zvezda prvi put od rata u Splitu, a Mišo Kovač stoji nasred terena: Uletio pravo među košarkaše crveno-bijelih

Zvezda je prvi put od rata gostovala u Splitu, a Mišo Kovač je uoči meča stao među košarkaše crveno-bijelih. Pogledajte nezaboravnu scenu.

Izvor: x.com/TomislavHorva20

Legendarni hrvatski pjevač Mišo Kovač svojevremeno je ušao među košarkaše Zvezde u dvorani "Jazine", pred meč regionalne lige u košarci. Bilo je to 2003, kada su crveno-bijeli prvi put gostovali u Splitu nakon rata i bila je krajnje zapaljiva atmosfera, kada je Kovač ušao kroz tunel pravo među crveno-bijele.

Dok su se igrači zagrijavali, Kovač je šetao pred njima i otpozdravljao publici. Jedan od navijača Splita prišao mu je i ogrnuo ga navijačkim šalom.

Ali kada je Mišo Kovač 2001. godine, na prvoj utakmici Crvene zvezde u Zadru nakon rata, bez pardona u Jazinama uletio među igrače Zvezde na zagrijavanju kako bi pozdravio publiku – bio sam tamo, negdje na sredini tribine.Jedan jedini Mišo Kovač! https://t.co/mz7iM7dqkC — Tomislav Horvat (@TomislavHorva20)November 1, 2026

Zvezda otpustila veliko pojačanje pred meč

Bio je to meč 7. kola Jadranske lige i pobijedio je Split 83:72, iako je Zvezda došla u Dalmaciju kao lider tabele sa skorom od 5-1. Taj meč bio je odigran dan poslije raskida Zvezde sa Redžijem Frimenom, najvećim pojačanjem ekipe te sezone.

Najefikasniji igrač Splita i ujedno meča bio je Kurtis Mekents sa 26 poena, a odlično su igrali i Roko Leni Ukić (16 poena) i Mateo Kedžo (12 poena). U ekipi Zvezde najviše poena postigao je Igor Rakočević - 19.

Smrt Miše Kovača odjeknula regionom

Legendarni pjevač zabavne muzike i jedan od najpopularnijih izvođača sa prostora bivše Jugoslavije Mate Mišo Kovač preminuo je u svom stanu u Podstrani kod Splita u 86. godini. Ispraćaj muzičkog velikana biće održan u Splitu, dok će sahrana biti u Zagrebu.

Tokom karijere duge više od pet decenija, Mišo Kovač je postao svojevrsni sociološki i muzički fenomen, prodao je više od 20 miliona nosača zvuka i ostavio neizbrisiv trag u muzičkoj istoriji ovih prostora.