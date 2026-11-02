logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezda prvi put od rata u Splitu, a Mišo Kovač stoji nasred terena: Uletio pravo među košarkaše crveno-bijelih

Zvezda prvi put od rata u Splitu, a Mišo Kovač stoji nasred terena: Uletio pravo među košarkaše crveno-bijelih

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Zvezda je prvi put od rata gostovala u Splitu, a Mišo Kovač je uoči meča stao među košarkaše crveno-bijelih. Pogledajte nezaboravnu scenu.

Mišo Kovač na utakmici Crvene zvezde u Splitu Izvor: x.com/TomislavHorva20

Legendarni hrvatski pjevač Mišo Kovač svojevremeno je ušao među košarkaše Zvezde u dvorani "Jazine", pred meč regionalne lige u košarci. Bilo je to 2003, kada su crveno-bijeli prvi put gostovali u Splitu nakon rata i bila je krajnje zapaljiva atmosfera, kada je Kovač ušao kroz tunel pravo među crveno-bijele.

Dok su se igrači zagrijavali, Kovač je šetao pred njima i otpozdravljao publici. Jedan od navijača Splita prišao mu je i ogrnuo ga navijačkim šalom.

Zvezda otpustila veliko pojačanje pred meč

Bio je to meč 7. kola Jadranske lige i pobijedio je Split 83:72, iako je Zvezda došla u Dalmaciju kao lider tabele sa skorom od 5-1. Taj meč bio je odigran dan poslije raskida Zvezde sa Redžijem Frimenom, najvećim pojačanjem ekipe te sezone.

Najefikasniji igrač Splita i ujedno meča bio je Kurtis Mekents sa 26 poena, a odlično su igrali i Roko Leni Ukić (16 poena) i Mateo Kedžo (12 poena). U ekipi Zvezde najviše poena postigao je Igor Rakočević - 19.

Smrt Miše Kovača odjeknula regionom

Legendarni pjevač zabavne muzike i jedan od najpopularnijih izvođača sa prostora bivše Jugoslavije Mate Mišo Kovač preminuo je u svom stanu u Podstrani kod Splita u 86. godini. Ispraćaj muzičkog velikana biće održan u Splitu, dok će sahrana biti u Zagrebu.

Tokom karijere duge više od pet decenija, Mišo Kovač je postao svojevrsni sociološki i muzički fenomen, prodao je više od 20 miliona nosača zvuka i ostavio neizbrisiv trag u muzičkoj istoriji ovih prostora.

Možda će vas zanimati

Tagovi

mišo kovač KK Crvena zvezda Split

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC