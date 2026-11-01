"Vi što vladate, počnite da radite": Mišo Kovač održao lekciju Hrvatskoj zbog Torcide i Bojsa

Mišo Kovač je bio veliki navijač Hajduka, poštovao je Dinamo i nije volio da gleda navijačke nerede i tuče.

Izvor: Youtube/kme

U subotu je u 85. godini preminuo Mišo Kovač, jedan od najvećih pjevača Jugoslavije i Hrvatske. Poznato je da je pored ljubavi prema muzici obožavao fudbal i svoj Hajduk. Ipak, neke stvari mu se nisu sviđale.

Tokom jedne emisije na HRT-u 2012. godine on je govorio o tome da ne voli da vidi navijačke tuče i apelovao je na vlasti u Hrvatskoj da rade sa omladinom i da spriječe navijačke tuče i mržnju.

"Ja volim cijelu Hrvatsku. Moji su 700 godina u Šibeniku. Ja sam Dalmatinac, a 47 godina živim u Zagrebu. Zagreb poštujem. Ne želim da se tuče Torcida i Bed Blu Bojsi. Nas ima malo, a svi ovi koji vladaju da ne vladaju samo da vladaju. Nego stvarno da počnu sa tim momcima koji su u pubertetu koji bi se potukli samo zbog toga što ovaj ima majicu Dinama, a ovaj Hajduka. Ja radim sa njima i na mojim koncertima nikada nije Bed Blu Bojs udario Torcidaša", rekao je Mišo Kovač.

"U mom životu samo Hajduk i Petar Nadoveza"

Ne samo da je volio fudbal, nego ga je Mišo Kovač i igrao. Bio je jako talentovan golman u Šibeniku gdje je igrao čak i sa legendarnim Petrom Nadovezom.

"Da, ja sam bio u juniorima Šibenika. Htio sam da branim, ali bio sam prenizak. Za 15-ak centimetara. Sve niske udarce sam odbranio i nitko mi nije mogao dati gol. Znaš. Ali nisam imao tu visinu za uspjeh kao golman.

O mom životu nema se šta mnogo reći, nisam kažnjavan ni odlikovan, pa jedino što ti o sebi mogu reći važno jeste to da sam prijatelj Pere Nadoveze, njega znaš, ko ne zna Peru, devetku ‘Ajdukovu’… A s Perom sam djetinjstvo proveo u tijesnoj uličici Šibenika, zapravo na Škopincu, gdje smo povazdan mlatili ‘krpaš’, ljutili susede, igrali se ‘mog spasa’, voljeli istu djevojčicu, borili se za nju tako što bi se on iskazivao driblinzima, a ja skakao po pločniku kao golman i kidao onaj jedini džemper što bih ga kradom izvukao iz ormara.

Kad bi se naša mala četa duže zadržala na ulici ili u obližnjoj ‘kavi’, gdje smo drvenim mačevima u stilu musketara nastavljali borbu za ljubav voljene djevojčice, koja o tom jadna ništa nije ni znala, potražio bih spas kod svog najvjernijeg saveznika, bake Stoše, i s njom kao štitom stizao kući, siguran da mi otac neće isprašiti tur. Lukavi smo bili mi šibenski mulci, znali smo se izvlačiti i tako što bi ocu, prije nego što bi odriješio kaiš, donijeli važnu vijest: ‘Ćale, znaš da je umro barba Šime!'”, otkrio je Mišo Kovač.

(MONDO)

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