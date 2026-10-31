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Otkriveno gdje će biti sahranjen Mišo Kovač: Pjevač neće počivati u rodnom Šibeniku, poznat razlog

Otkriveno gdje će biti sahranjen Mišo Kovač: Pjevač neće počivati u rodnom Šibeniku, poznat razlog

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Mišo Kovač, ikona hrvatske muzike, preminuo je u 85. godini, a njegovo nasljeđe živi kroz pjesme koje su osvojile Balkan.

Gde će biti sahranjen Mišo Kovač: Neće u rodnom Šibeniku Izvor: Youtube printscreen/Croatia Records

Legendarni hrvatski pjevač Mate Mišo Kovač preminuo je u 85. godini, a vijest o njegovoj smrti potresla je čitav region. Čuveni muzičar je iza sebe ostavio brojne hitove koji su obilježili generacije, ali i karijeru dugu više od šest decenija.

Mišo Kovač biće sahranjen na zagrebačkom groblju Mirogoj. Ipak, još uvijek nije poznato da li će njegovo posljednje počivalište biti u Aleji velikana ili u dijelu vojnog groblja, gdje je sahranjen i njegov sin Edi.

Mišo Kovač rođen je 16. jula 1941. godine u Šibeniku. Za muziku se zainteresovao još kao šesnaestogodišnjak, a nakon što je 1961. godine osvojio prvo mjesto na takmičenju "Prvi glas Šibenika", počeo je da gradi put ka velikoj karijeri.

Godine 1964. potpisao je ugovor sa diskografskom kućom Jugoton, a veliki proboj ostvario je pjesmom "Više se nećeš vratiti", koju je napisao Đorđe Novković. Tokom karijere prodao je više od 20 miliona ploča i postao jedan od najpopularnijih pjevača na prostoru bivše Jugoslavije.

Publika ga pamti po brojnim vanvremenskim hitovima, među kojima su "Ostala si uvijek ista", "Ako me ostaviš", "Sutra mi sude", "Ti si pjesma moje duše", "Dalmacija u mom oku", "Poljubi zemlju" i "Malo mi je jedan život s tobom".

Njegov život obilježile su i velike porodične tragedije. Godine 1992. izgubio je sina Edija, koji je imao samo 16 godina. Nakon toga prolazio je kroz izuzetno težak period, a 1999. godine pokušao je sebi da oduzme život pucajući sebi u grudi. Ipak, uspio je da se oporavi i kasnije se vratio muzici.

Za izuzetan doprinos muzičkoj sceni 2012. godine dobio je Porin za životno djelo. Iako se posljednjih godina rijetko pojavljivao u javnosti, njegove pjesme nastavile su da žive kroz publiku koja ih je pevala na koncertima širom regiona.

Mišo Kovač iza sebe je ostavio suprugu Lidiju, ćerku Ivanu i unuku Elenu, ali i muzičko nasljeđe koje će se pamtiti generacijama.

Izvor: Telegraf / MONDO

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