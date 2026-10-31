Kome je posvećena pjesma "Ostala si uvijek ista": Ovo je priča o najvećem hitu Miše Kovača

Pjesma "Ostala si uvijek ista" Miše Kovača nosi emotivnu priču o Agici Gržetić, koja je inspirisala legendarne stihove Željka Sabola

Izvor: Youtube/Croatia Records/screenshot

Pjesma „Ostala si uvijek ista“, za koju je stihove napisao Željko Sabol, a muziku komponovao Đorđe Novković, zahvaljujući legendarnom glasu Miša Kovača, koji je preminuo, ostala je trajno upisana u muzičku istoriju.

Ipak, malo je poznato da je ova numera zapravo posvećena stvarnoj ženi - Slobodani Agici Gržetić, Beograđanki porijeklom iz Rijeke. Ovu tajnu svojevremeno je otkrila njena kćerka Maja Stanimirović.

Ova velika i emotivna pjesma nastala je nakon što su se stari prijatelji poslije mnogo godina sasvim slučajno sreli na ostrvu Krk, gdje je Agica došla sa detetom u posjetu svojim roditeljima. Numera je obezbijedila sebi mjesto među vanvremenskim hitovima pobjedom na „Hit paradi“ 1975. godine u Beogradu. Iste godine je izdata na singl ploči, a čitavu deceniju kasnije našla se i na istoimenom albumu, koji je prodat u impresivnih 200.000 primjeraka.

Sa više od 20 miliona prodatih nosača zvuka, Mišo Kovač je postao neprikosnoveni rekorder domaće diskografije. Iako je tokom bogate karijere snimio stotine numera, pjesma „Ostala si uvijek ista“ donijela mu je najveći uspjeh, a sam pjevač je otvoreno priznavao da mu je to najbolja, najljepša i najdraža pjesma koju je ikada otpjevao.

Mišo Kovač Ostala si uvijek ista 1975 Izvor: YouTube

Maja je govorila o pjesmi "Ostala si uvijek ista", ali i o svojoj mami Agici.

"Jugoslavija nije znala da pjeva njoj, mojoj mami Agici… Ona je bila prava dama, veoma ženstvena, nadasve tanana i šarmantna. Zaista vrlo posebno biće, neobično romantična, senzibilna, izuzetno sentimentalna i osjetljiva. Lako bi joj krenule suze, kada čuje nešto tužno, dok čita knjigu ili gleda film, a posebno kad nekog dragog sretne nakon dužeg vremena. Stoga je savršeno opisuje stih ostala si uvijek ista i ove suze na licu tvom."

Ipak, kako Maja otkriva, između pjesnika Željka Sabola i Agice nije bilo uzvraćene ljubavi, već je u pitanju bila samo njegova mladalačka naklonost. Razlog za to bila je i činjenica da je Agica od njega bila starija šest godina, što se u to vrijeme – posebno u malim mjestima na Kvarneru – doživljavalo kao nepremostiva razlika.

Maja je to detaljnije objasnila:

"Dakle, Sabol je simpatisao Agicu, ali ljudi, dok slušaju 'Ostala si uvijek ista', mogu pomisliti da se radilo o velikoj, iskrenoj ljubavi, koja se tužno završila. Susret opisan u stihovima: među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih, da se juče nismo vidjeli nas dvoje, odnosio se na godine njihovog mimoilaženja na Krku."

Kada se udruže vrhunski stihovi, maestralna kompozicija i neponovljivo izvođenje, podstaknuti iskrenom očaranošću jednom ženom, rađa se remek-djelo koje ne poznaje granice vremena, prostora ni muzičkih žanrova. Ta pjesma donosi svu snagu emocije i ostaje večni spomenik jednoj simpatiji - da joj se divimo, iz nje učimo i u njoj uživamo.

Izvor: Alo / MONDO