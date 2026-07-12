Kćerka Miše Kovača bila na ivici smrti zbog heroina: Evo kako je uspjela da se spasi iz pakla droge

Ivana Kovač, kćerka Miše Kovača, prebrodila je teške trenutke zavisnosti od heroina.
Ivana Kovač, kćerka legendarnog pjevača Miša Kovača i nekadašnja pjevačica grupe "Magazin", iza sebe ima izuzetno tešku životnu priču. Nakon niza porodičnih tragedija krajem devedesetih, Ivana je upala u kandže zavisnosti od heroina, ali je uspjela da se izbori sa porocima i danas živi mirnim i ispunjenim životom posvećenim muzici i porodici.
Ivanin put ka zavisnosti počeo je usljed stravičnih životnih udaraca. Sve je krenulo nakon što je u ratu izgubila rođenog brata Edija, što je Ivana izuzetno teško podnijela.
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Nakon bratovljeve pogibije uslijedio je razvod njenih roditelja, kao i teška depresija njenog oca, koji je zbog gubitka sina pokušao sebi da oduzme život. Zbog otuđenosti oca i ogromne tuge, Ivana je spas potražila u heroinu.
Govoreći o tom mračnom periodu, Mišo Kovač je priznao:
"Ja sam bio toliko zaokupljen samim sobom i svojom depresijom da nisam ni primjećivao njenu zavisnost."
Spas u posljednjem trenutku i borba u komuni
Ivanin život visio je o koncu, ali ju je u jednom trenutku polumrtvu pronašla Mišina sadašnja supruga, Lidija, čime joj je spasla život. Kako bi se riješila zavisnosti, Ivana je provela dvije godine u komuni gdje se liječila.Izvor: Instagram/printscreen/ivanakovacofficial
O svojoj teškoj, ali uspješnoj borbi da ostane čista, Ivana je svojevremeno izjavila:
"Izvukla sam se, ali nije bilo nimalo lako. Rekla bih da je zapravo strah od povratka u komunu bio presudan."
Novi početak i porodični mir
Danas su mračni dani daleko iza nje. Ivana se uspješno riješila poroka i nastavila da se bavi muzikom.
Svoj mir pronašla je u Zagrebu, gdje živi sa svojim partnerom sa kojim je dobila kćerku. O formalnom braku i udaji, kako sama kaže, ne razmišlja, jer joj "papir" nije najvažniji.
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(Blic/ MONDO)