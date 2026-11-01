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"Svi smo mi počeli s tvojim pjesmama": Zdravko Čolić se oprostio od Miše Kovača

"Svi smo mi počeli s tvojim pjesmama": Zdravko Čolić se oprostio od Miše Kovača

Autor H.K. Izvor mondo.rs
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Odlazak Miše Kovača pogodio je javnost, a kolege poput Zdravka Čolića se emotivno opraštaju od legende čije pjesme žive zauvijek.

Zdravko Čolić se oprostio od Miše Kovača Izvor: Youtube printscreen/Croatia Records

Vijest o odlasku muzičke legende Miše Kovača duboko je pogodila javnost širom regiona, a brojne kolege, prijatelji i poštovaoci sa neizmjernom tugom opraštaju se od pjevača čiji su vanvremenski hitovi obilježili čitave generacije.

Posebno dirljivim riječima oglasio se Zdravko Čolić. Pjevač je na društvenim mrežama odao počast starijem kolegi.

"Svi smo mi počeli s tvojim pjesmama i kroz njih ćeš zauvijek živjeti u nama", napisao je Čolić i dodao stiker crvenog srca.

Podsjetimo, Mišo Kovač rođen je 16. jula 1941. u Šibeniku, u vrijeme italijanske okupacije. Odrastao je u ulici iz koje su izašle još dvije velike karijere - Vice Vukova i Arsena Dedića. Sa Dedićem će decenijama kasnije snimiti duet "Mi smo lišće sa iste grane".

Za mikrofon se odlučio sa šesnaest godina, nakon što je čuo nastup šibenskog pjevača Ljube Lučeva. Završio je srednju industrijsku školu za tapetara, a 1961. godine podijelio je prvo mjesto na takmičenju Prvi glas Šibenika sa Mirkom Vukšićem. Za nagradu je izabrao singl Elvisa Prislija - muzičara koji će mu obilježiti karijeru.

Ženio se tri puta: sa Ljubicom Komadinom, sa Anitom Baturinom, bivšom mis Jugoslavije, sa kojom je dobio Edija i Ivanu, kao i sa Lidijom Pintarić, sa kojom je ostao do kraja života.

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