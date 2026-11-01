Top 5 pjesama Miše Kovača: Ove melodije ostaju za sva vremena, a najveći hit je posvetio njoj

Preminuo je legendarni muzičar Mišo Kovač, ostavljajući neizbrisiv trag sa više od 20 miliona prodatih ploča i nezaboravnim baladama.
Hrvatski muzičar Mate Mišo Kovač preminuo je u 85. godini, a iza sebe je ostavio neizbrisiv trag na regionalnoj sceni, preko 20 miliona prodatih ploča. Njegove balade postale su evergrini uz koje su odrastale i plakale generacije, a mi smo za vas izdvojili pet najpoznatijih i najvoljenijih pjesama koje su obilježile njegovu blistavu karijeru.
"Ostala si uvijek ista"
Nesumnjivo njegov najveći i najprepoznatljiviji hit, pjesma Đorđa Novkovića koja je postala emotivna himna generacija.
"Ako me ostaviš"
Vanvremenska balada uz koju je na svakom koncertu publika horski pevala sa rukama u vazduhu.
"Poljubi zemlju"
Jedna od njegovih najsnažnijih pesama, nosi ogromnu emociju, rodoljublje i prepoznatljiv dalmatinski melos.
"Drugi joj raspliće kosu, a ja je volim"
Hit sa Splitskog festivala iz 1975. godine koji je zacementirao njegov status muzičke megazvijezde u Jugoslaviji.
"Ti si pjesma moje duše "
Prepjev hita "Seven Spanish Angels" koji je Mišo doneo na potpuno autentičan način i pretvorio u jednu od najljepših ljubavnih pjesama zabavne muzike.