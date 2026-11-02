Dan žalosti u Hrvatskoj zbog smrti Miše Kovača

Dan žalosti u Hrvatskoj biće obilježen isticanjem zastava na pola koplja, u znak sjećanja na Mišu Kovača, muzičku ikonu.

Izvor: Youtube printscreen/Croatia Records

U Hrvatskoj će u utorak biti Dan žalosti povodom smrti muzičke legende Miša Kovača, a ovu zvaničnu odluku saopštio je premijer Andrej Plenković.

"Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku kojom se utorak, 3. novembar 2026. godine, proglašava Danom žalosti povodom smrti Mate Miše Kovača, jednog od najvećih i najistaknutijih hrvatskih muzičara, koji je svojim prepoznatljivim glasom, ličnošću i neponovljivom interpretacijom obilježio decenije muzičke scene."

"Dan žalosti obilježiće se isticanjem zastave Republike Hrvatske na pola koplja na svim zgradama u kojima su smješteni organi državne vlasti i organi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i na zgradama u kojima je sjedište ili se obavlja djelatnost pravnih lica, odnosno u kojima fizička lica obavljaju samostalnu djelatnost", naveo je Plenković na društvenim mrežama.

Inače, oproštaj od Miše Kovača tako će biti organizovan tokom tri dana, a počinje u ponedjeljak u Šibeniku, nastavlja se u utorak u Splitu i završava u srijedu u Zagrebu.

(Mondo.rs)