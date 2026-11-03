Odložena komemoracija u čast Miše Kovača: Danas će kovčeg biti iznijet na stadion

Donijeta je odluka o pomjeranju komemoracije u čast pjevača Miše Kovača, a sahrani će prisustvovati isključivo članovi porodice.

Izvor: Youtube printscreen/Croatia Records

Danas se u Hrvatskoj obilježava Dan nacionalne žalosti povodom smrti legendarnog pjevača Miše Kovača, dok će u 16 časova na splitskom stadionu Poljud biti organizovan javni ispraćaj u saradnji Hajduka, Torcide i Hrvatske muzičke unije.

Za ovaj događaj je, prema pisanju hrvatskih medija, za samo nekoliko sati podijeljeno svih 33.000 besplatnih ulaznica, što je potvrdio jedan od organizatora. Posjetiocima neće biti dozvoljen ulazak na teren, a na njemu neće nastupati ni muzičari kako bi teren ostao sačuvan. Ispraćaj će moći da se prati i putem televizijskog i radijskog prenosa.

Na stadionu će nastupiti pjevači i muzičari koji su bili Mišini prijatelji, među kojima su Mladen Grdović, Dražen Zečić, Jole, Klapa Rišpet, Alen Nižetić i Giuliano. Pjevačev kovčeg biće unijet na stadion, a potom će biti nošen tartanskom stazom oko terena.

Sahrana samo u krugu porodice

Sahrana legendarnog hrvatskog pjevača biće održana u srijedu, 4. novembra, na zagrebačkom groblju Mirogoj, isključivo u krugu porodice, gdje će biti sahranjen pored svog sina Edija.

Izvor: YouTube/Croatia Records

Datum komemoracije pomjeren

Komemoracija u čast preminulog muzičkog velikana biće održana nedjelju dana kasnije, u srijedu, 11. novembra, sa početkom u 12 časova, u Maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u Zagrebu.

Porodica i diskografska kuća Croatia Records zamolili su javnost i medije da poštuju njihovu privatnost u ovim teškim trenucima.

(Telegraf.rs/MONDO)