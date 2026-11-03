Emotivni ispraćaj Miše Kovača: Sanduk legende prevezen oko stadiona, 33000 ljudi se oprašta uz suze i pjesmu

Na splitskom stadionu "Poljud" organizovan je emotivan ispraćaj muzičke legende Miše Kovača, koji je preminuo u Podstrani kod Splita u 86. godini.

Izvor: Youtube printscreen/Croatia Records

Sanduk sa posmrtnim ostacima čuvenog pjevača Miše Kovača dopremljen je na stadion u sivom kombiju.

Prema planu ispraćaja, nakon što se okupe obožavaoci njegovog lika i djela, sanduk će biti provezen oko terena kako bi mu svi prisutni uputili posljednji pozdrav. Mišo Kovač je bio strastveni navijač Hajduka, zbog čega ispraćaj na stadionu ovog fudbalskog kluba nosi poseban značaj i emociju.

33.000 besplatnih ulaznica za posljednji ispraćaj

Pripreme na Poljudu počele su i prije zvaničnog okupljanja, a među prvim izvođačima koji su stigli na stadion bili su Mladen Grdović i Alen Nižetić, kako bi obavili muzičku probu. Na splitskom stadionu Poljud organizovan je javni ispraćaj u saradnji Hajduka, Torcide i Hrvatske muzičke unije. O tome koliko je interesovanje javnosti svjedoči i podatak organizatora da je za samo nekoliko sati podijeljeno svih 33.000 besplatnih ulaznica.

Podsjetimo, Mišo Kovač preminuo je u subotu, 31. oktobra, u Podstrani kod Splita, u 85. godini života.

Počivaće pored sina

Tokom bogate višedecenijske karijere postao je jedan od najpopularnijih izvođača zabavne muzike.

Sahrana legendarnog hrvatskog pjevača Miše Kovača biće održana u srijedu, 4. novembra, na zagrebačkom groblju Mirogoj, gdje će počivati pored svog sina Edija. Ispraćaj će biti organizovan isključivo u krugu porodice.

Povodom gubitka muzičkog velikana, porodica i diskografska kuća uputile su zvaničnu molbu javnosti i medijima: "Zamolili su javnost i medije da poštuju njihovu privatnost u ovim teškim trenucima".

(pulsonline / MONDO)