Mira Banjac proslavlja 97. rođendan: Život velike glumice obilježili slava, ali i teške borbe

Čuvena srpska glumica Mira Banjac proslavlja svoj 97. rođendan, a svojevremeno je prošla veoma težak period o kom je otvoreno govorila.

Izvor: Mondo / Stefan Sojanović

Mira Banjac, jedna je od najvećih i najvoljenijih glumica u istoriji jugoslovenske i srpske kinematografije i teatra. Rođena je u Erdeviku 1929. godine, i prepoznatljiva je po autentičnom glumačkom izrazu, specifičnom humoru, nevjerovatnoj energiji i umijeću da i od najmanjih uloga stvori antologijske likove.

Njena profesionalna karijera traje više od sedam decenija. Glumačku školu u Novom Sadu završila je 1950. godine, nakon čega je igrala u pozorištima u Sremskoj Mitrovici, Banjaluci i Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, prije nego što je 1970. postala članica beogradskog Ateljea 212.

Sa stotinama odigranih pozorišnih, filmskih i televizijskih uloga, postala je simbol dugovječnosti, vitalnosti i posvećenosti glumačkom pozivu. Međutim, i u njenom životu postojali su trenuci kada je bila na korak od odustajanja od svega.

Dugovi i zelenaši

Sedamdesetih godina prošlog vijeka našla se u teškoj finansijskoj situaciji. Bez dovoljno novca i mogućnosti da riješi nagomilane probleme, bila je prinuđena da pozajmljuje novac od zelenaša, koji su za svoje usluge naplaćivali enormne kamate.

Dugovi su se vremenom gomilali, a pritisak je postajao sve veći. Glumica je kasnije otvoreno govorila o tom periodu, ne krijući koliko joj je bilo teško i koliko je bila očajna.

Htjela da digne ruku na sebe

"Jaukala sam beogradskim ulicama, bila sam na ivici da dignem ruku na sebe. Jednog dana sam otišla u hotel, naručila kafu, sjela da napišem pismo i htjela da se bacim dole. U jednom trenutku pozvao me je Stipe Delić. Kaže da hoće da radim veliku glavnu ulogu. Bila je to čuvena Marija, iz istoimene serije, zbog koje su me šišali do glave. Ugovor je bio milionski. Potpišem i vratim sve dugove", ispričala je svojevremeno Mira.

Podsjetite se kako je Mira Banjac izgledala u seriji "Marija":

Mira Banjac Marija Izvor: YouTube

Glumica je kasnije govorila da je upravo taj period bio jedna od najvećih životnih lekcija koju je naučila.

"To je bio moj mrak, ali i pročišćenje. Pola dinara više u životu nisam pozajmila", zaključila je Mira Banjac.

(Mondo.rs)