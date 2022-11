Otkrila detalje: Mira Banjac se prisjetila susreta s Titom

Mira Banjac prisjetila se prvog susreta sa pokojnim predsjednikom SFRJ, Josipom Brozom Titom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Proslavljena glumica Mira Banjac bila je jedna od rijetkih koja je imala priliku da priča sa Josipom Brozom Titom, a sada je otkrila kako je protekao njihov susret, kao i da je pokojni predjednik SFRJ bio oduševljen njenom glumom.

"Bila sam odabrana da idem na njegov rođendan, na koji su bili pozvani i Hrvati, Slovenci, Bosanci... Svako je imao svoj šator. Prije nego što je trebalo da odem, prijatelji u Novom Sadu su mi rekli: 'Pomeni Titu naše pozorište koje se zida'. Bila sam mladi komunista i to je za mene bio ozbiljan zadatak. Dok je zbijao šale, prišla sam mu i pomenula pozorište. Rekao mi je: 'Zašto ti to meni kažeš? Pa nisam ja zidar. Kada dođu do bravarskih radova, neka me zovu'. Bio je duhovitiji od mnogih glumaca", ispričala je legendarna glumica i prisjetila se njihovog drugog susreta: "Jesam, kada smo na Brionima snimali film. Prišao mi je i pohvalio me: 'O mala, dobro ti to radiš!'".

Mira Banjac nedavno je proslavila 94. rođendan, a čestitke su stizale sa svih strana svijeta - "Ne osjećam se kao da imam toliko godina. Nedavno sam bila na sistematskom pregledu. Kad je doktor video snimak mojih pluća, bio je ubijeđen da ne pušim, jer su mi bila skroz 'čista'. Rekla sam mu da palim jednu za drugom, a on je bio šokiran. Objasnio mi je da je to zato što pušim na muštiklu", istakla je glumica koja bez obzira na godine ne prestaje da radi - "Živim da bih radila i radim da bih živjela. Kada ne budem mogla da glumim, to će značiti da u meni nema života".

Karijeru proslavljene glumice obilježila je uloga Katice u legendarnoj predstavi "Radovan Treći", a ona je sada otkrila kako je bilo sarađivati sa Zoranom Radmilovićem: "On je izuzetan pozorišni glumac i majstor scene. A privatno je bio mrgud, neveseo i neduhovit. Nikada nije želio da zabavlja društvo. To je činio samo za najbliži krug prijatelja. Mogla bih da napišem tri knjige o njemu", ispričala je Mira Banjac i prisjetila se pokojnog kolege Velimira Bate Živojinovića.

"Čovjek stijena sa golubijom dušom! Na snimanju serije je stalno brinuo da neko ne ostane gladan, pa je odvajao meso za ekipu. Odigrao je najopasnije scene bez kaskadera. Bio je spreman da rizikuje život zarad dobre uloge", rekla je Mira Banjac o Bati.

(MONDO/Informer)