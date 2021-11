Mira Banjac proslavila 92. rođendan: To je datum i ništa više

Legenda domaćeg glumišta Mira Banjac napunila je 92 godine, ali njoj taj datum, kako kaže, ništa ne znači.

Mira Banjac proslavlja svoj 92. rođendan, a kako kaže više nije euforična kada je reč o ovom datumu u njenom životu.

"Uopšte ne slavim rođendan. Čak je rođendan datum i ništa više. Ne radujem se. Ništa me više u tom smislu ne raduje. Prosto idu dani i to je to", rekla je Mira Banjac i otkrila da su joj sin i prijatelji priredili iznenađenje.

"Rođendan mi je, pa me vode na ručak", naglasila je ona.

Iako korača ka stotom rođendanu, Mira Banjac, nije odustala od glume. Marljivo radi, pa osim što će gledaoci RTS-a imati prilike da je vide u seriji "Advokado", ona radi na još nekoliko projekata.

Njena rečenica "moje bore rade za mene" i danas joj izmami osmijeh na lice.

"I rade. Još kako. A radim i ja za njih, nije da ne radim. Evo već devedeset i kusur godina... Što se smijete, tako je. Rekoh vam, iskrenost je važna, pošten odnos prema sebi i drugima. Naravno, i prema svemu što radiš. A onda će, ne samo bore, nego sve što se može smatrati ovakvim ili onakvim minusom, raditi za vas", rekla je Mira Banjac.

