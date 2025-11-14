Zbog poteza Mire Banjac (96) gore mreže: Ovako je glumica proslavila rođendan

Mira Banjac jedna je od najpoznatijih glumica srpske kinematografije.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Proslavljena glumica Mira Banjac 4. novembra proslavila je 96. rođendan, a tim povodom posjetile su je koleginice kako bi zajedno obilježile ovaj poseban dan.

Glumica Lena Bogdanović potom je podijelila fotografiju sa druženja i otkrila na koji ih je način Mira srdačno dočekala i ugostila.

Pogledajte fotografije Mire Banjac:

"Jedna rođendanska. Tri Sremice u kadru i četvrta nas fotka. Naša Mirka nas je počastila za rođendan, sve lijepo, po novosadski! Viva la Mira", napisala je ona u opisu.

Novosađani joj pjevali ispod prozora

Podsjetimo, legendarna glumica je dobila najljepši poklon, od sugrađana koji su riješili da se okupe ispred njene zgrade i zapjevaju joj rođendansku pjesmicu.

Prvo su je dozivali, a kada je Mira Banjac izašla na terasu, čula je "Jedna je Mira Banjac".

(Mondo.rs)