Mira Banjac jedna je od najpoznatijih glumica srpske kinematografije.
Proslavljena glumica Mira Banjac 4. novembra proslavila je 96. rođendan, a tim povodom posjetile su je koleginice kako bi zajedno obilježile ovaj poseban dan.
Glumica Lena Bogdanović potom je podijelila fotografiju sa druženja i otkrila na koji ih je način Mira srdačno dočekala i ugostila.
Zbog poteza Mire Banjac (96) gore mreže: Ovako je glumica proslavila rođendan
"Jedna rođendanska. Tri Sremice u kadru i četvrta nas fotka. Naša Mirka nas je počastila za rođendan, sve lijepo, po novosadski! Viva la Mira", napisala je ona u opisu.
Novosađani joj pjevali ispod prozora
Podsjetimo, legendarna glumica je dobila najljepši poklon, od sugrađana koji su riješili da se okupe ispred njene zgrade i zapjevaju joj rođendansku pjesmicu.
Prvo su je dozivali, a kada je Mira Banjac izašla na terasu, čula je "Jedna je Mira Banjac".
(Mondo.rs)