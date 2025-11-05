logo
Novosađani iznenadili Miru Banjac za rođendan: Stali joj ispred prozora i zapjevali, pogledajte njenu reakciju (Video)

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Legendarna glumica Mira Banjac juče je proslavila 96. rođendan. Od porodice i prijatelja je dobila poklone, od Novosađana - pjesmu ispod terase!

Novosađani iznenadili Miru Banjac za rođendan Izvor: M.M

Legendarna Mira Banjac, glumica koja nas je decenijama zabavljala u brojnim filmovima i serijama i ostavila neizbrisiv trag na pozorišnoj sceni, juče je proslavila svoj 96. rođendan.

Novosađanka je ovom prilikom dobila i najlepši poklon, od sugrađana koji su rešili da se okupe ispred njene zgrade i zapjevaju joj rođendansku pjesmicu.

Prvo su je dozivali, a kada je Mira Banjac izašla na terasu, čula je "Jedna je Mira Banjac", a potom i ovu pesmu:

"To je moja posljednja uloga"

U februaru ove godine preminuo je sin Mire Banjac, a ona je nakon toga odlučila da stavi tačku na svoju karijeru i odbije ponuđenu ulogu koju je dobila od Žarka Jokanovića.

"Pričali smo sa Mirom. Probao je Žarko, a ona je bila jako zahvalna. Rekla je Žarku da je presrećna što je u ‘Zakopanim tajnama’ napisao ulogu specijalno za nju, odigrala ju je i rekla: ‘To je moja poslednja uloga, ne mogu ništa više’“, kazala je Milic Milša o slavnoj koleginici i dodala da je Banjac jedna od onih umetnica koje se retko rađaju.

 (Nova, MONDO)

Mira Banjac glumica Novi Sad

