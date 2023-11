Glumica Mira Banjac slavi 94. rođendan

Glumica Mira Banjac danas slavi 94. rođendan. Njenih uloga rado se sjećamo i isčekujemo nove.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Iako je karijeru započela u pozorištu, u periodu od 1970. do 1979. godine Mira Banjac imala je čak 44 filmskih i televizijskih ostvarenja. "Balkanski špijun", "Čuvari plaže u zimskom periodu", "Sve je za ljude", "Sjećaš li se Doli Bel", "Bure Baruta", "Ruski car", "Zvezdana prašina" samo su neki od filmova u kojima je igrala.

"Film je za mene jako dugo bio jako velika nepoznanica, kasno sam se srela sa filmom. Bila sam u SNP-u, u to vreme se znalo ko su glmci - četvoro, petoro pravi filmski glumci, kao što su Milena Dravić, Božidarka Frajt, Bata, Smoki. Prvu filmsku ulogu sam ustvari dobila još dok sam bila u Novom Sadu u pozorištu kod Soje Jovanović, i ništa manje nego odmah glavnu ulogu i ništa manje nego odmah sa Mijom Aleksićem", istakla je glumica.

U jednom intervjuu rekla je: "Kada ne budem radila, ja ću da uginem kao biljka koju nisu zalivali. Ako i jesam bolesna kod kuće, kad odem negdje na simanje, ne fali mi ništa".

Za posao je tada Mira rekla da joj je terapija. I danas nas često obraduje svojim ulogama.

Mnogi je smatraju najotmenijom damom srpskom glumišta, ali kada govori o sebi, to čini skromno.

"Nikada nisam bila zvijezda i nikad se nisam ponašala kao zvijezda, nisam smatrala, sad ću da kažem ružnu reč, da to rade rđavi glumci, da to ne treba raditi, po prirodi sam takav čovjek. Smatrala sam da je samo to što uradim važno, ali sam ostala jedan jednostavan čovjek kakav živim do dana današnjeg. Živim jedan mali život, jedan običan život koji nema tu dimenziju jednog glamura", istakla je glumica Mira Banjac.

Za 74 godine aktivnog bavljenja glumom dobila je - nekoliko Sterijinih nagrada, Zlatnih anketa, Oktobarska nagradu Beograda i Novog Sada, Dobričin prsten... Duga je lista i uloga i nagrada, Mira je zadužila i publiku i srpsko glumište.

(MONDO/RTS)