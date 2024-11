Teška životna priča Mire Banjac: Lutala ulicama riješena da sebi oduzme život, sigurne smrti je spasio jedan čovjek

Mira Banjac danas puno 95 godina, a malo ko zna da je život nimalo nije mazio.

Mira Banjac proslavlja 95. rođendan, a već decenijama ponosno nosi titulu jedne od najuspješnijih srpskih glumica.

Gledali smo je u ostvarenjima "Balkanski špijun", "Majstori,majstori", "Radovan III", "Varljivo leto '68" i mnogim drugim, dok je i dalje aktivna i učestvuje u projektima. Ostvarila je brojne uloge na filmu, televiziji i u pozorištu, i dobitnica je mnogih priznanja i nagrada. Iako je postigla zavidan uspjeh u svijetu glume, život je nije mazio. Od najranijeg detinjstva suočavala se sa teškim trenucima.

"Ja, u stvari, uopšte i nisam bila dijete. Bila sam, eto, neko biće. Odrasla sam u toku strašnog rata i užasa. Drugo, živjela sam kod babe. Moj otac je bio Amerikanac. Doveli su ga ovde kad je imao dvadeset i neku godinu. Nije ni znao srpski, oženili su ga mojom majkom koja je bila lijepa djevojka", prisetila se ranije Mira Banjac.

Njeni roditelji rastali su se nakon četiri godine zajedničkog života, kada je njen otac otišao za Ameriku. Obećao je da ća poslati papire za nju i njenu majku kako bi i one mogle da odu u Ameriku. Obećanje je ispunio, ali se desilo nešto drugo.

"Moji ujaci nisu dali. I tako, mi ne odosmo. Onda je majka otišla u Beograd, gdje se zaposlila. Primače se rat, zatvoriše se granice između Srbije i Hrvatske, ona osta u Beogradu, ja u Erdeviku, gdje sam i rođena, kod babe i tetke po ocu, koja je takođe došla iz Amerike i slabo govorila srpski. Te dve žene su se strahovito svađale, a ja sam živela u tome i u čežnji za majkom."

Ubrzo nakon diplomiranja se udala za svoju prvu veliku ljubav, Andreju Jovanovića, sa kojim je u 24. godini dobila sina Branislava Branu. Pet godina kasnije, Mira i Andreja su se razveli, ali su do njegove smrti bili u dobrim odnosima.

"Pošto sam rano ostala sama sa sinom, ponekad sam mislila da zbog čestih putovanja nisam bila tu kada sam mu bila potrebna. Privatni život uvijek gubi. U životu je najvažnije pronaći ravnotežu, znati šta je važno, a šta nije i svoje vrijeme trošiti samo na bitne stvari. Treba se pravilno rasporediti, ali naravno to nije uvijek moguće jer ne zavisi sve od vas. Ali, nažalost, to se nauči tek sa godinama", rekla je Mira u jednom intervjuu.

Glumica je preživjela puno teških momenata, a u jednom trenutku je razmišljala i da sebi oduzme život.

"Jaukala sam beogradskim ulicama, bila sam na ivici da se ubijem. Morala sam da pozajmljujem novac. Prvo sam naišla na zelenaše, koji su uzimali po tri puta više i to je bio rašomon. Jednog dana sam otišla u hotel 'Metropol', naručila kafu, sjela da napišem pismo i htela da se bacim dole", ispričala je Mira svojevremeno.

Međutim, sudbina je htela da da bude drugačije.

"U jednom trenutku pozvao me je Stipe Delić. Kaže hoće da radim veliku glavnu ulogu. Bila je to čuvena Marija, iz logora, zbog koje su me šišali do glave. Ugovor je bio milionski. Potpišem i vratim sve dugove. To je bio moj mrak, ali i pročišćenje. Pola dinara više u životu nisam pozajmila! Da umirem – ne bih", rekla je tada Mira.

