Punjeni hljeb sa sirom na italijanski način

Punjeni hljeb sa sirom je savršen za žurke i druženja, zapeče se u rerni i svako može da uzme zalogaj.

Za ovaj hleb u činiji pomešajte puter, peršun, maslinovo ulje i bijeli luk. Zagrijejte rernu na 180 stepeni C. Isjecite veknu dijagonalno, otprilike na svakih 6 cm, od vrha vekne do dna, bez presjecanja do kraja. Ponovite na suprotnoj dijagonali da biste napravili dijelove u obliku kocke koji su još uvijek pričvršćeni za donju koru.