3 poze za mladost i dugovječnost: Za minut-dva dnevno jačate trbušnjake i popravljate držanje i disanje

Za 3 poze mladosti i dugovječnosti u kojima se samo jednostavno stoji potrebno vam je malo vremena, a dobićete mnogo efekata.

Malo ko bi pomislio da vježbe, tj. poze u kojima čovjek jednostavno stoji mogu biti korisne, ali postoji veliki broj kineskih vježbi i asana u jogi koje podrazumijevaju stajanje u određenom položaju, ali u isto vrijeme pružaju mnogo koristi.

Popularne su poze "zlatni pijetao koji stoji na jednoj nozi” (naziva se i čaplja), "poza planine", "poza drveta", "poza kineskog konjanika", a u tim položajima ne radite ništa kompleksno - samo stojite, a dobijate efekat.

Ovo su 3 poze za mladost, dugovječnost i zdravlje, jednostavne, a daju veliki efekat.

1. Zlatni petao stoji na jednoj nozi

Veoma popularna kineska vježba, koja se smatra jednom od vježbi mladosti, dugovječnosti i zdravlja. Vjeruje se da ova vježba nema starosna ograničenja i ujutru lako možete pronaći minut ili dva za nju.

A kakva je efikasnost vježbe?

Efikasnost je određena činjenicom da poza utiče na tačku mladosti, dugovječnosti i zdravlja na stopalima, koja se naziva "jongkuan". Ova tačka se nalazi na našim stopalima, vjeruje se da ima efekat ubrzavanja kretanja ki energije (to je energija mladosti i ljepote, dugovječnosti, koja često stagnira u nogama i, shodno tome, dovodi do problema sa zdravljem i mladalački izgled). Drugi efekat je to što poza trenira ravnotežu, koordinaciju i držanje:

Golden Rooster

Stanite ravno sa nogama u širini ramena.

Ruke pored tijela.

Počinjete da podižete jednu nogu.

I zatvarate oči, dok pokušavate da stojite na 1 nozi koliko god možete.

Zatim radite isto drugom nogom.

U početku je veoma teško izvoditi vježbu dugo, ali vremenom možete povećati vrijeme na 1-2 minuta.

2. Poza drveta

Ova poza je takođe prilično popularna u jogi i donekle je slična po suštini i efikasnosti pozi petla. Međutim, efikasnost ove poze nije samo u činjenici da utiče i na omladinsku tačku na stopalim već na držanje. Rad sa držanjem ovdje je veoma korisno za mladalačko lice, vjarenje, disanje se poboljšava, postaje dublje, a duboko disanje znači aktivnost, snagu i blagostanje, a takođe poboljšava ravnotežu i koordinaciju:

Stojite uspravno, noge zajedno.

Polako podižete ruke gore i spajajte dlanove jedan s drugima.

Zatim zategnite stomak, ravnomerno raspoređujući težinu preko stopala.

Podižete jednu nogu i stavljate je na unutrašnju stranu butine.

Stojite u pozi od 30 do 60 sekundi.

Ponovite vježbu drugom nogom.

3. Poza jahača

A treća poza se zove poza konjanika ili jahača. Ova poza nam je došla iz Kine, a vjeruje se da su je monasi Šaolina koristili u svojoj praksi. Utiče na snagu u nogama, koordinaciju i ravnotežu. Poza takođe pomaže u jačanju držanja, a držanje je korisno za mladost i zdravlje. Omogućava da poboljšate trbušnjake, zategnete ih, smanjujući težinu stomaka. Istovremeno, poza vam omogućava da poboljšate metaboličke procese u predjelu karlice - ovo je veoma korisno i za žene i za muškarce, kao i za sve one koji puno sjede.

Stanite ravno, postavite stopala šire od ramena.

Stopala i prsti su usmjereni naprijed.

Počinjete kao da hoćete da čučnete polako i lagano produžite karlicu.

Okrećete koljena ka spolja.

Leđa držite uspravno, ruke mogu biti skupljene ispred (dlanovi okrenuti jedan prema drugom), ili skupljeni u šake, koje se stisnu tik ispod struka (na liniji pojasa).

U pozi ostajete 30 sekundi ili više, neki čak provode i do 5 minuta u pozi.

Ako imate problema sa bilo kojom vježbom, trebalo bi da razgovarate sa specijalistom.

