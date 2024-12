Planirate da počnete da trenirate? Ovo su najbolju YouTube kanali za vježbanje kod kuće

Ako vam je na listi želja za 2025. više fizičke aktivnosti, možete početi od laganih treninga na Youtube-u.

Izvor: Shutterstock

Znamo da je ne tako mali broj vas krajem prošle godine donio odluku da će u 2025. početi redovno da vježba te da će spremno dočekati narednu bikini sezonu. Međutim, gorka je istina da će većina odustati od treninga i prije nego što pronađe adekvatan fitness studio. Jedini siguran način da izbjegnete ovaj scenario jeste da krenete sa vježbanjem odmah! Potrebna vam je samo dobra volja, a koju god vrstu treninga da želite da isprobate, na YouTube ćete naći odgovarajuće tutorijale.

YouTube treninzi savršen su način da počnete da vježbate i prije nego što pronađete odgovarajuću teretanu ili personalnog trenera, a odlična su opcija i za sve koji ne žele da gube vrijeme na odlazak do teretane i traženje parking mjesta. Dodatni bonus je i to što su potpuno besplatni. Dakle, ako želite da počnete da vježbate, nema izgovora. Ukoliko vam nije lako da se snađete u moru treninga koji se nude na YouTubeu, tu smo da vam pomognemo. Izdvojili smo najbolje kanale za sve vrste vježbanja, od joge i pilatesa do kardio treninga.

JOGA

Yoga with Adrienne

Na kanalu Adrienne Mischler pronaći ćete sve vrste joga treninga, od one za početnike, do one za nešto naprednije, od treninga za suzbijanje bolova u ramenima i leđima do treninga za podizanje energije i suzbijanje anksioznosti i depresije. Ali za početak će biti najbolje da isprobate njeno tridesetodnevno joga putovanje.

Fightmaster Yoga

Umirujuća energije Lesley Fightmaster sigurno će vam prijati, pa ćete željeti da radite njene treninge čak i na kraju napornog dana ili neposredno nakon buđenja. U zavisnosti od toga koliko imate vremena za vježbanje, možete birati treninge od 15-ak minuta ili one koji traju čitav sat. Na ovom kanalu takođe možete pronaći i nekoliko mesečnih programa u okviru kojih imate osmišljene treninge za svaki dan u mjesecu.

Bad Yogi

Vlasnica kanala Erin Motz brzo će vam postati najbolja virtuelna prijateljica jer ima neposredan i krajnje ljubazan pristup. Njen osnovni moto glasi da jogu mogu da vježbaju baš svi, a njen kanal odgovaraće i potpunim početnicima, ali i onima koji su na nešto naprednijem nivou.

Boho Beautiful

Kanal koji vodi par, ona ispred, a on iza kamere, ima jednostavan koncept i nudi treninge i za početnike i za one koji su na naprednom nivou. Većina njihovih video klipova traje po 20-ak minuta, što je sasvim dovoljno da istegne mišiće čitavog tijela i napunite baterije pozitivnom energijom. Dodatni bonus su lokacije na kojima snimaju treninge, a koje će vas sigurno inspirisati.

KARDIO I VJEŽBE SNAGE

305 Fitness

Ako volite da trenirate uz dobru muziku onda je ovo pravi kanal za vas. 305 Fitness nudi svojevrsnu plesnu zabavu tokom koje ćete se dobro oznojiti i potrošiti višak kilograma koje čete dobiti tokom praznika.

Orangetheory Fitness

Orangetheory Fitness uglavnom nudi kompletne treninge, koji se sastoje iz kardio intervala i intervala rezervisanih za vježbe snage. Na kanalu možete pronaći i odlične intervjue sa fitness stručnjacima, čiji će vam savjeti sigurno koristiti.

Sweat

Sweat je trenutno najveća fitness zajednica, pa ćete na njihovom kanalu naći neke od najboljih kardio i treninga snage. Nama se posebno dopadaju treninzi sa Kaylom Itsines, jednom od najboljih fitness instruktorki današnjice.

Heather Robertson

Ukoliko želite intenzivne treninge koji će vam pomoći da sagorite višak masti i odlobodite se kilograma, vježbajte sa Heather Robertson. Poznata fitness instruktorka nedavno je pokrenula i besplatni 12-to nedjeljni program vježbanja za kompletno preoblikovanje tijela, a ovo je odličan trenutak da se priključite izazovu.

Pamela Reif

Ovo je još jedan kanal za sve one koji žele intenzivne treninge za oblikovanje kritičnih zona. Pamela je poznata po tome što jako detaljno objašnjava kako da izvodite svaku vježbu pa na njenom kanalu nema mjesta za greške.

MadFit

Na ovom kanalu možete pronaći najrazličitije treninge, od onih za početnike do veoma naprednih programa. Većina treninga traje 15 do 30 minuta, namijenjeni su različitim grupama mišića i uključuju i kardio intervale i vježbe snage.

LOW IMPACT

Body Project

Body Project osnovan je sa ciljem da vam pokaže da vam nisu potrebne intenzivne vježbe da biste postigli rezultate. Mnogo je važnije da budete istrajni i da ne odustanete posle samo nekoliko treninga. Low impact treninzi odlični su za početnike jer ne zahtijevaju da imate već izgrađenu kondiciju, a pritom ne opterećuju zglobove pa mogućnost za povrede svode na minimum.

P.Volve

P.Volve pokrenule su četiri sjajne žene, a kroz ovaj projekat pronašle su snagu i samopouzdanje da preuzmu kontrolu nad svojim životima. Treninzi koje možete naći namijenjeni su stvarnim ženama koje žele da se pokrenu, a autorke dijele i svoje nevjerovatne životne priče.

PILATES

Lottie Murphy

Kanal Lottie Murphy definitivno je jedan od najboljih izbora za sve koji žele da vježbaju pilates. Njena blaga i topla energija sigurno će vam prijati, a pronaći ćete i veliki broj treninga za sve grupe mišića.

IsaWelly

Još jedan sjajan kanal za ljubitelje pilatesa. Osim genijalnih treninga, istruktorka Isa Welly dijeli i recepte, savjete o ishrani, a od nje ćete naučiti i korisne beauty lekcije.

(MONDO/Wanted)