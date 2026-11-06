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Kendal i Kajli Džener se poljubile u usta, javnost zgrožena potezom: "Cijela ta porodica je poremećena" (Video)

Kendal i Kajli Džener se poljubile u usta, javnost zgrožena potezom: "Cijela ta porodica je poremećena" (Video)

Autor H.K. Izvor mondo.rs
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Kendal i Kajli Džener izazvale su lavinu komentara nakon što je objavljen snimak njihovog poljupca

Kendal i Kajli Džener se poljubile u usta Izvor: X printscreen/@kkjennersupd

Porodica Kardašijan–Džener nikada se nije ustručavala da javno pokazuje emocije. Ipak, jedan trenutak između Kendal i Kajli Džener naveo je obožavaoce da se zapitaju da li su ovog puta pretjerale sa bliskošću.

Stari snimak sestara Džener pokrenuo je lavinu reakcija na društvenim mrežama. Cijela rasprava počela je nakon što je Kloi Kardašijan podijelila snimak sa jedne privatne žurke.

Mišljenja publike su podijeljena – dok jedni smatraju da je u pitanju bezazlena stvar, drugima je cio prizor bio prilično neprijatan.

"Obožavam ova dva mala pingvina", napisala je Kloi na videu prije nego što ga je objavila na Instagramu.

Snimak je navodno nastao prošle godine, na proslavi 30. rođendana Kendal. Na njemu se vidi kako Kendal grli mlađu sestru, a u jednom trenutku počinje da insistira na poljupcu:

"Poljubi me!", uzviknula je manekenka. Kajli je na kraju pristala i poljubila stariju sestru pravo u usta.

Snimak se brzinom munje proširio društvenim mrežama i završio na Reditu, TikToku i mreži X. Mnogi su pretpostavili da je Kajli vjerovatno popila koju više kada je pristala na ovakav poljubac.

"Onaj momenat kad se Kajli Džener toliko napije da poljubi Kendal u usta", napisao je jedan korisnik uz podijeljeni video.

Jedan korisnik mreže X pokrenuo je pravu debatu pitanjem: "Da li je ovo... normalno?"

"U kom svijetu je ovo normalno? Ovo nikako nije normalno", glasio je jedan od komentara.

"Nema šanse, apsolutno ne", nadovezao se drugi. "Cijela ta porodica je poremećena i potrebna im je ozbiljna psihijatrijska pomoć ako misle da je ovo u redu."

"Za sestre? Nije normalno. Ali za njihovu porodicu? Nažalost jeste, odavno su poznati po neprimjerenom ponašanju", dodao je treći korisnik.

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Tagovi

Kendal Džener kajli džener

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