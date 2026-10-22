Kajli Džener dobija svoju prvu veliku glumačku ulogu u novoj seriji Kim Kardašijan.

Izvor: Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia

Kajli Džener je prije nekoliko dana šokirala publiku na reviji 'Viktorija sikret' noseći najskuplji grudnjak u istoriji, vrijedan 50 miliona dolara - umjesto "prave" manekenke, što je fanovima popularnog brenda itekako smetalo.

Dok oni izražavaju nezadovoljstvo na mrežama, a bogati Turčin zadovoljno trlja ruke nakon epske kupovine, stiže vijest da ćemo mladu milijarderku uskoro gledati i kao glumicu.

Kajli Džener sprema se za svoju prvu veliku glumačku ulogu u triler-seriji pod nazivom "Bachelorette Weekend", koja se priprema za platformu Hulu.

Osim što će glumiti u seriji, Kajli će biti i izvršna producentkinja, zajedno sa svojom starijom sestrom Kim Kardašijan.

Radnja serije prati djevojačko veče koje se pretvara u tragediju kada mlada, koju će glumiti Kajli, bude pronađena mrtva u bazenu. Njene najbliže prijateljice postaju glavne osumnjičene, a priča postepeno otkriva šta se dogodilo tokom kobnog vikenda.

Iako njen lik umire na početku priče, ona će biti ključna figura čija će sudbina povezivati čitavu misteriju, prenosi Page Six.

Pogledajte Kajli na reviji:

Vidi opis Od skandala na modnoj pisti do trilera: Kajli Džener postaje glumica, otkriven i zaplet serije (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Frazer Harrison / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Seriju je osmislila spisateljica i scenaristkinja Loren Oliver, a zasnovana je na još neobjavljenoj knjizi Flore Kolins. Produkcijom će se baviti Kapital Entertainment, a Kim Kardašijan je bila ta koja je prva prepoznala potencijal ovog projekta za svoju mlađu sestru i proslijedila joj scenario.

Ovaj projekat predstavlja veliki korak u Kajlinoj glumačkoj karijeri. Ranije ove godine pojavila se u filmu The Moment, u kojem je igrala satiričnu verziju same sebe.

Kim je takođe nastavila da gradi glumačku i producentsku karijeru, između ostalog kroz seriju All’s Fair i predstojeće filmske i televizijske projekte.