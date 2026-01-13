Kajli Džener doživjela jezivu neprijatnost pred kamerama: Glumica joj pokazala da je višak na dodjeli Zlatnog globusa

Kajli Džener nije krila šokirani izraz lica nakon ove situacije.

Kajli Džener često deluje kao da ne pripada na dodelama nagrada na kojima je pratnja svom dečku Timotiju Šalameu, iako je uvijek na visini modnog zadatka.

Nerijetko izgleda kao da je starleti, poslovnoj ženi i rijaliti zvezdi neprijatno, kao da je usamljena i kao da joj kolege njenog partnera ne ukazuju dovoljno pažnje ili čak poštovanja, a tako je bilo i na jučerašnjoj dodjeli Zlatnih globusa.

Kajli je nosila fenomenalnu haljinu brenda Ashi Studio, u duhu starog Holivuda, i s ponosom je pratila Šalameov govor nakon što je osvojio nagradu za najboljeg glumca, a uglavnom nije mnogo ćaskala s ljudima za stolom.

Potom joj se, godinu dana nakon što je imala sličan neprijatan momenat s Demi Mur, dogodilo i da vrlo direktno bude ignorisana, kada je glumica Odesa Azion, koja igra s Timotijem Šalameom u filmu "Marti Veličanstveni" (Marty Supreme) došla do njenog dečka i sagla se da joj on nešto kaže.

Dženerova je, s druge strane, pružila ruku i glavu i krenula da napući usne, ali joj je Odesa samo rekla nešto i okrenula se, na šta je Šalame spustio glavu.

Ipak, Kajli je nastavila da sjedi dostojanstveno, kao da se ništa nije desilo.

Tako je bilo i prošle godine, kad je Demi Mur bila srdačna sa svima za stolom, dok se ponašala kao da uopšte ne vidi Kajli.

Iako je njihova veza, koja traje već tri godine, često na meti negativnih komentara, a Kajli čita da ona nije prikladan izbor za zvijezdu Šalameovog kalibra, par djeluje zaljubljenije nego ikad.

Ne samo što ona već neko vreme prati glumca na svečanostima nego je počeo da je pominje i u govorima, pa je tako svoj Zlatni globus posvetio, između ostalih, i njoj.

"Za moje roditelje, za moju partnerku. Volim vas!", poručio je Timoti.

