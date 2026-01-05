Poslije 3 godine veze javno priznao da mu je Kajli Džener djevojka: Mreže gore, "kao da mu je majka"

Timoti Šalame nagrađen Critics Choice priznanjem u kategoriji najboljeg filmskog glumca. U pobjedničkom govoru, pažnju je posvetio svojoj djevojci Kajli Džener koja je bila sa njim na dodjeli

Izvor: X/Film Updates

Kajli Džener (29) sigurno još ne može da dođe sebi od šoka kada ju je sinoć na dodjeli Critics Choice nagrada u Santa Moniki, Timoti Šalame javno priznao za djevojku, pa joj izrazio ljubav.

To je uslijedilo nakon brojnih poniženja koje joj je priređivao. Ko čeka, taj dočeka, a ona je prilično strpljiva dok je javnost na društvenim mrežama veoma nemilosrdna prema njoj.

Timothée Chalamet thanks Kylie Jenner during his Best Actor speech at the Critics Choice Awards:



“Thank you to my partner of three years. Thank you for our foundation. I love you. I couldn't do this without you.”

pic.twitter.com/MzFjVIAqve — Film Updates (@FilmUpdates)January 5, 2026

Timoti Šalame koji je nedavno proslavio 30. rođendan, proglašen je za najboljeg filmskog glumca zahvaljujući ulozi u drami "Marty Supreme". Pobijedio je čuvenog Leonarda Dikaprija, ali je film "One Battle After Another" trijumfovao u ostalim kategorijama.

Šalame je na dodjelu u Santa Moniki u Kaliforniji došao sa Kajli Džener, preskočili su poziranje na crvenom tepihu "u stilu velikih zvijezda", a kada je čuo svoje ime kao pobjedničko u prestižnoj kategoriji, glumac koji se smatra jednim od najtalentovanijim u svojoj generaciji, rešio je da se oduži Kajli na strpljenju i velikodušnom praštanju, što ju je više puta ponizio zbog čega je i njena porodica reagovala.

On se očito sjetio da ima djevojku, pa je sa bine poručio: "Hvala mojoj partnerki, sa kojom sam tri godine. Hvala vam na vašoj fondaciji. Volim vas. Ne bih ovo mogao bez vas. Hvala vam od srca", što je naišlo na ovacije publike.

Kajli su u tom momentu zasuzile oči, poručila je svom partneru: "Volim te", a prije nego što je Šalame izašao na scenu, par se poljubio, čime ju je čestitala veliki uspjeh.

Podsjetimo, Kajli iz prethodne veze sa reperom Travisom ima dvoje djece, sina i kćerku.

Krajem 2025. šuškalo se da je par raskinuo. Klan Kardašijan - Džener bunio se, jer je glumac zapostavljao Kajli, a sa druge strane pričalo se da je on jednostavno posvećen svojoj karijeri i da je sa njihovom vezom sve u redu.

Fanovi sada nagađaju da će se u ovoj godini desiti njihova vjeridba, ali tu su i negativni komentari: "Tako su neusklađeni", "Groteskan par", "Kao majka i sin" (Kajli je mlađa od svog dečka), "Zašto joj neko ne kaže da ne nosi više maturske haljine?", "Zbog čega se dodiruje po grudima i prekriva ih - zar nije željela da ih istakne?"

