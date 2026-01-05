logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poslije 3 godine veze javno priznao da mu je Kajli Džener djevojka: Mreže gore, "kao da mu je majka"

Poslije 3 godine veze javno priznao da mu je Kajli Džener djevojka: Mreže gore, "kao da mu je majka"

Izvor mondo.rs
0

Timoti Šalame nagrađen Critics Choice priznanjem u kategoriji najboljeg filmskog glumca. U pobjedničkom govoru, pažnju je posvetio svojoj djevojci Kajli Džener koja je bila sa njim na dodjeli

Timoti Šalame posle 3 godine priznao Kajli Džener kao djevojku Izvor: X/Film Updates

Kajli Džener (29) sigurno još ne može da dođe sebi od šoka kada ju je sinoć na dodjeli Critics Choice nagrada u Santa Moniki, Timoti Šalame javno priznao za djevojku, pa joj izrazio ljubav.

To je uslijedilo nakon brojnih poniženja koje joj je priređivao. Ko čeka, taj dočeka, a ona je prilično strpljiva dok je javnost na društvenim mrežama veoma nemilosrdna prema njoj.

Timoti Šalame koji je nedavno proslavio 30. rođendan, proglašen je za najboljeg filmskog glumca zahvaljujući ulozi u drami "Marty Supreme". Pobijedio je čuvenog Leonarda Dikaprija, ali je film "One Battle After Another" trijumfovao u ostalim kategorijama.

Šalame je na dodjelu u Santa Moniki u Kaliforniji došao sa Kajli Džener, preskočili su poziranje na crvenom tepihu "u stilu velikih zvijezda", a kada je čuo svoje ime kao pobjedničko u prestižnoj kategoriji, glumac koji se smatra jednim od najtalentovanijim u svojoj generaciji, rešio je da se oduži Kajli na strpljenju i velikodušnom praštanju, što ju je više puta ponizio zbog čega je i njena porodica reagovala.

On se očito sjetio da ima djevojku, pa je sa bine poručio: "Hvala mojoj partnerki, sa kojom sam tri godine. Hvala vam na vašoj fondaciji. Volim vas. Ne bih ovo mogao bez vas. Hvala vam od srca", što je naišlo na ovacije publike.

Kajli su u tom momentu zasuzile oči, poručila je svom partneru: "Volim te", a prije nego što je Šalame izašao na scenu, par se poljubio, čime ju je čestitala veliki uspjeh.

Podsjetimo, Kajli iz prethodne veze sa reperom Travisom ima dvoje djece, sina i kćerku.

Krajem 2025. šuškalo se da je par raskinuo. Klan Kardašijan - Džener bunio se, jer je glumac zapostavljao Kajli, a sa druge strane pričalo se da je on jednostavno posvećen svojoj karijeri i da je sa njihovom vezom sve u redu.

Fanovi sada nagađaju da će se u ovoj godini desiti njihova vjeridba, ali tu su i negativni komentari: "Tako su neusklađeni", "Groteskan par", "Kao majka i sin" (Kajli je mlađa od svog dečka), "Zašto joj neko ne kaže da ne nosi više maturske haljine?", "Zbog čega se dodiruje po grudima i prekriva ih - zar nije željela da ih istakne?"

Pogledajte još slika para:

Možda će vas zanimati

Tagovi

kajli džener

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA