Kajli Džener našla se na udaru javnosti, nakon što je otkriveno da se ukrcala na privatni avion kako bi letjela čitavih 17 minuta.
Kajli Džener našla se na udaru kritika nakon što se ukrcala na privatni avion, vrijedan preko 70 miliona dolara, kako bi letjela 17 minuta.
Instagram stranica "Sh*t You Should Care About" prozvala je rijaliti zvijezdu zbog leta od Kamarila do Van Najsa u Kaliforniji, što je razdaljina od oko 60 km, a sam let je u jednom pravcu koštao oko 3.000 dolara.
Prema dostupnim podacima, njen avion sletio je nedaleko od mjesta na kojem je inače parkiran.
Odluka je izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama:
"Strašno. Autom bi stigla za skoro isto toliko vremena. Potpuno razmaženo i pretjerano. Sramota."
Kajli Džener razbjesnila javnost: Letjela privatnim avionom od 70 miliona dolara na letu od svega 17 minuta
Kajli Džener
Među komentarima našao se i jedan koji je glasio:
"Tačno se vidi da u životu nije imala pravi posao niti je išta radila".