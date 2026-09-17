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Kajli Džener razbjesnila javnost: Letjela privatnim avionom od 70 miliona dolara na letu od svega 17 minuta

Kajli Džener razbjesnila javnost: Letjela privatnim avionom od 70 miliona dolara na letu od svega 17 minuta

Izvor mondo.rs
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Kajli Džener našla se na udaru javnosti, nakon što je otkriveno da se ukrcala na privatni avion kako bi letjela čitavih 17 minuta.

Kajli Džener letjela privatnim avionom 17 minuta i izazvala bijes Izvor: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Kajli Džener našla se na udaru kritika nakon što se ukrcala na privatni avion, vrijedan preko 70 miliona dolara, kako bi letjela 17 minuta.

Instagram stranica "Sh*t You Should Care About" prozvala je rijaliti zvijezdu zbog leta od Kamarila do Van Najsa u Kaliforniji, što je razdaljina od oko 60 km, a sam let je u jednom pravcu koštao oko 3.000 dolara.

Prema dostupnim podacima, njen avion sletio je nedaleko od mjesta na kojem je inače parkiran.


Odluka je izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama:

"Strašno. Autom bi stigla za skoro isto toliko vremena. Potpuno razmaženo i pretjerano. Sramota."

Među komentarima našao se i jedan koji je glasio:

"Tačno se vidi da u životu nije imala pravi posao niti je išta radila".

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kajli džener avion poznati

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