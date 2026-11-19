Policijski službenici Policijske uprave Prijedor oduzeli su mitraljez M-53 i deset pripadajućih metaka od M. Š. iz Prijedora, u okviru akcije "Kalibar".

Kako je sopšteno, oružje je oduzeto 18. novembra 2026. godine, a protiv osumnjičenog će, nakon kompletiranja predmeta, Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor biti dostavljen izvještaj zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.