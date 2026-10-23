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Pretres u Čapljini: Uz marihuanu i oružje pronađena i uniforma Granične policije BiH

Pretres u Čapljini: Uz marihuanu i oružje pronađena i uniforma Granične policije BiH

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Osoba T.Z. uhapšena je danas u Čapljini nakon pretresa stambenog objekta u kojem je pronađena veća količina marihuane, oružje, municija, kombinezon Granične policije BiH i dva mobilna telefona, saopšteno je iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Hapšenje u Čapljini zbog droge i oružja Izvor: Profimedia

Osoba je uhapšena zbog sumnje da je neovlašteno proizvodilo i prometovalo drogu.

Pretres je izvršen po naredbi Opštinskog suda u Čapljini i pod nadzorom tužioca Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Nakon kriminalističke obrade uhapšeno lice će, uz izvještaj i prikupljenu dokumentaciju, biti predato Kantonalnom tužilaštvu.

(Srna)

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Tagovi

Čapljina hapšenje droga oružje

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