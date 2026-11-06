Hapšenje u Omarskoj: Na parkingu ispred kafane repetirao automatsku pušku i prijetio

Pripadnici Policijske stanice Omarska uhapsili su D.G. iz ovog mjesta jer je ispred ugostiteljskog objekta u Gornjoj Lamovitoj repetirao automatsku pušku i prijetio osobi unutar lokala. Policija je pretresom pronašla i oduzela sporno oružje.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kako pojašnjavaju iz Policijske uprave Prijedor, osumnjičeni je uhapšen juče oko 2.30 časova iza ponoći, zbog sumnje da je počinio krivična djela ugrožavanje sigurnosti i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

"Lišenju slobode prethodila je prijava da je osumnjičeni na parking prostoru ispred ugostiteljskog objekta u Gornjoj Lamovitoj repetirao vatreno oružje – automatsku pušku, uputivši prijetnje oštećenom licu koje se nalazilo u objektu", navodi se u saopštenju.

Nakon hapšenja, policija je izvršila pretres stambenih prostorija koje koristi osumnjičeni, te je tom prilikom automatska puška pronađena i trajno oduzeta.

"U toku je rad na kompletiranju predmeta, nakon čega će Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor protiv osumnjičenog D.G. biti dostavljen izvještaj za počinjena krivična djela", navode iz prijedorske policije.