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Hapšenje u Omarskoj: Na parkingu ispred kafane repetirao automatsku pušku i prijetio

Hapšenje u Omarskoj: Na parkingu ispred kafane repetirao automatsku pušku i prijetio

Autor Dušan Volaš
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Pripadnici Policijske stanice Omarska uhapsili su D.G. iz ovog mjesta jer je ispred ugostiteljskog objekta u Gornjoj Lamovitoj repetirao automatsku pušku i prijetio osobi unutar lokala. Policija je pretresom pronašla i oduzela sporno oružje.

Drama ispred lokala u Gornjoj Lamovitoj: Repetirao automatsku pušku i prijetio gostu Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kako pojašnjavaju iz Policijske uprave Prijedor, osumnjičeni je uhapšen juče oko 2.30 časova iza ponoći, zbog sumnje da je počinio krivična djela ugrožavanje sigurnosti i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

"Lišenju slobode prethodila je prijava da je osumnjičeni na parking prostoru ispred ugostiteljskog objekta u Gornjoj Lamovitoj repetirao vatreno oružje – automatsku pušku, uputivši prijetnje oštećenom licu koje se nalazilo u objektu", navodi se u saopštenju.

Nakon hapšenja, policija je izvršila pretres stambenih prostorija koje koristi osumnjičeni, te je tom prilikom automatska puška pronađena i trajno oduzeta.

"U toku je rad na kompletiranju predmeta, nakon čega će Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor protiv osumnjičenog D.G. biti dostavljen izvještaj za počinjena krivična djela", navode iz prijedorske policije.

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Omarska oružje prijetnje

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