Pucali iz automatskih pušaka na svadbi kod Omarske: Dvije osobe uhapšene, zaplijenjeno oružje i stotine metaka

Pripadnici Policijske stanice Omarska, u saradnji sa kolegama iz Potkozarja, uhapsili su V.Š. i LJ.Ј. iz Banjaluke zbog sumnje da su počinili krivična djela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Policijskoj upravi Prijedor je 12. jula prijavljeno da su navedene osobe prethodnog dana, tokom svadbenog veselja u mjestu Bistrica kod Omarske, upotrijebile automatsko vatreno oružje, ispalivši više hitaca u vazduh.

Nakon prijave, policija je odmah izašla na lice mjesta. Tokom uviđaja i preduzetih operativnih mjera, pronađene su i privremeno oduzete dvije automatske puške, 460 metaka kalibra 7,62 mm, kao i dvanaest čahura.

Iz policije navode da je rad na kompletiranju predmeta u toku. Nakon što budu okončane sve zakonom predviđene radnje, protiv osumnjičenih V.Š. i Љ.Ј. biće dostavljen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor zbog počinjenih krivičnih djela.