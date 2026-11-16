Prijavljeno nasilje u porodici u Laktašima, policija pronašla pušku, bombe i tromblonske mine

Policija u Laktašima uhapsila je muškarca zbog sumnje na nasilje u porodici. Prilikom intervencije pronađeni su automatska puška, devet eksplozivnih naprava i štapin.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Policija je u Laktašima uhapsila M. O. zbog sumnje da je počinio nasilje u porodici, a prilikom intervencije kod njega je pronađena automatska puška, više bombi i tromblonskih mina.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka, osumnjičeni je uhapšen 14. novembra zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela „Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici“ i „Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija“.

Pronađene četiri tromblonske mine i pet ručnih bombi

Policijski službenici su, postupajući po prijavi nasilja u porodici, kod osumnjičenog pronašli i oduzeli automatsku pušku „Zastava M70 AB2“, kalibra 7,62 milimetra, sa pripadajućim okvirom.

Osim puške, pronađene su četiri tromblonske mine modela „M60 P1“, četiri zelene ručne bombe modela „M50 P3“ i jedna crna ručna bomba modela „M75“.

Oduzet je i sporogoreći štapin dužine 2,39 metara. O slučaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, protiv M. O. biće dostavljen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima nasilja u porodici i nedozvoljene proizvodnje i prometa oružja ili eksplozivnih materija.