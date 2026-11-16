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Izašli iz "mercedesa" pa glumili policiju: Presreli i pretukli maloljetnika u Prijedoru

Izašli iz "mercedesa" pa glumili policiju: Presreli i pretukli maloljetnika u Prijedoru

Autor Dušan Volaš
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Pripadnici Policijske uprave Prijedor uhapsili su S.K., S.B. i S.B. iz ovog grada jer su se, zajedno sa još jednim maloljetnikom, lažno predstavljali kao policajci te presreli i pretukli maloljetno lice nakon što su izašli iz "mercedesa".

Nasilje u Prijedoru: Lažni policajci presreli i pretukli maloljetnika, Izvor: PU Prijedor

Kako pojašnjavaju iz Policijske uprave Prijedor, osumnjičeni su identifikovani i uhapšeni zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela lažno predstavljanje i tjelesna povreda.

"Navedena lica se terete da su dana 14. novembra oko 17 časova na području Prijedora, nakon što su izašli iz putničkog motornog vozila 'mercedes', zaustavili jedno maloljetno lice iz Prijedora, te lažno se predstavljajući kao policijski službenici istom nanijeli tjelesne povrede", navodi se u saopštenju.

Nakon rasvjetljavanja ovog nesvakidašnjeg i nasilnog incidenta, policija nastavlja rad na dokumentovanju slučaja.

"U toku je rad na kompletiranju predmeta nakon čega će se protiv lica S.K., S.B. i S.B. Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor dostaviti izvještaj za počinjena krivična djela", ističe se u saopštenju.

Kada je riječ o maloljetniku koji je bio u društvu osumnjičenih napadača i učestvovao u incidentu, iz policije dodaju da će prema njemu biti preduzete mjere i radnje u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

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Prijedor incident

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