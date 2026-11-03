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Novac stanara nestajao godinama: Prijedorčanin osumnjičen za pronevjeru više od 26.000 KM

Novac stanara nestajao godinama: Prijedorčanin osumnjičen za pronevjeru više od 26.000 KM

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Policijski službenici Policijske uprave Prijedor podnijeli su danas Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru izvještaj protiv S. T. iz Prijedora zbog sumnje da je počinio krivično djelo pronevjera.

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Prema navodima policije, osumnjičeni je u svojstvu ovlaštenog lica za zastupanje Zajednice za upravljanje zgradom u Prijedoru, u periodu od juna 2017. do maja 2026. godine, protivpravno prisvojio novac ove zajednice u ukupnom iznosu od 26.284,30 KM.

Kako je navedeno, osumnjičeni je novac podizao sa bankovnog računa zajednice, a da pritom nije pravdao utrošak podignutih sredstava.

Na taj način, prema sumnjama policije, pribavio je protivpravnu imovinsku korist u navedenom iznosu, dok je Zajednici za upravljanje zgradom pričinjena materijalna šteta.

Iz Policijske uprave Prijedor saopšteno je da je izvještaj o počinjenom krivičnom djelu dostavljen nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje.

(Mondo)

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Tagovi

Prijedor policija pronevjera

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