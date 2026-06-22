Optužnica na Sokocu: Predsjednik Udruženja farmera osumnjičen za pronevjeru 50.000 KM

Osnovni sud na Sokocu potvrdio je optužnicu protiv predsjednika Udruženja farmera iz Novog Goražda čiji su inicijali B.G. osumnjičenog za pronevjeru skoro 50.000 KM.

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Optužnica, koju je podiglo Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, tereti B.G. da je od avgusta 2018. do decembra 2023. godine protivpravno preuzeo postrojenje za pakovanje uglja koje je bilo u vlasništvu opštine.

Postrojenje vrijedno 49.257 KM za potrebe zapošljavanja povratnika u Novo Goražde optuženi nije vratio opštini iako je to traženo u više navrata, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevo.

Ono je 26. decembra 2023. godine pronađeno u poslovnoj zgradi u mjestu Podkozara koja je u vlasništvu B.G. i privremeno oduzeto.