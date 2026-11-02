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Nastavljeno suđenje za pronevjeru 850.000 KM u Prijedoru: Igrači svjedočili da su plaćani u kovertama

Nastavljeno suđenje za pronevjeru 850.000 KM u Prijedoru: Igrači svjedočili da su plaćani u kovertama

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Saslušanjem četvorice svjedoka odbrane u Osnovnom sudu u Prijedoru nastavljen je krivični postupak protiv Elvisa Marčetića i Darka Gligorevića, optuženih da su u prijedorskom Rukometnom klubu "Veterani" pronevjerili oko 850.000 KM.

Slučaj RK "Veterani": Svjedoci odbrane otkrili detalje o gotovinskim isplatama i dugovanjima kluba Izvor: MONDO

Svjedok Đuro Jeličić iz Banjaluke rekao je da je RK "Prijedor" njegovoj firmi ostao dužan za usluge prevoza, te je sudskim putem dobio rješenje o izvršenju na iznos od 30.000 KM, da je na osnovu toga račun kluba blokiran, ali da on taj dug nikad nikad nije naplatio, osim u jednom navratu 250 KM.

On je naveo da je on na kraju pristao da mu bude isplaćeno 10.000 KM umjesto 30.000 KM, ali da ni to nije naplatio.

Na pitanje tužioca da li svoj iskaz o nastavku poslovanja RK "Prijedor" preko računa RK "Veterani" zasniva na pogovaranjima, svjedok Jeličić je odgovorio da ne može da se sjeti od koga je tačno čuo da je na taj način RK "Prijedor" zloupotrijebio RK "Veterani", da li od igrača ili od svog advokata Savana Zeca, ali da je on dugo u sportu i da je ta informacija bila poznata.

Svjedok Bojan Unčanin iz Banjaluke, koji je bio igrač u RK "Prijedor", a potom i trener rekao je da novac za angažman nije nikada dobijao preko banke na račun nego uvijek isključivo u gotovini, kao i da nema informacije o blokadi računa kluba.

Na pitanje tužioca da li je s klubom potpisivao ugovore o angažmanu, Unčanin je odgovorio da se ne sjeća i da je to za sve te godine bilo možda jednom ili dvaput, ali da i taj iskaz treba uzeti s rezervom jer on te ugovore kod kuće nema.

Svjedok Mladen Blagojević iz Prijedora rekao je da je kao igrač RK "Prijedor" novac za angažman dobijao isplatama "na ruke" i nikad preko banke.

Svjedok Vladimir Branković iz Banjaluke rekao je da je u rukometu od 1993. kao igrač, potom kao direktor RK "Borac" Banjaluka, a onda i kao predsjednik Rukometnog saveza BiH, a da je u Prijedoru igrao u tri navrata u periodu od 2004. do 2011. godine.

Naveo je da je imao jedan ugovor sa RK "Prijedor" 2009. godine, a da su plaćanja, koliko se sjeća, išla gotovinski, "samo u koverti", te da je od drugih ljudi čuo da jeste bio blokiran račun RK "Prijedor" i da rade preko nekog drugog pravnog lica.

Na pitanje tužilaštva da li mu je poznato išta o RK "Veterani", Branković je odgovorio da nije.

Nastavak glavnog pretresa zakazan je za 10. novembra, gdje bi trebalo da budu saslušana četiri svjedoka odbrane: bivši igrači Dejan Prole i Sandro Popoviće, te bivši gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković i bivši rukovodilac RK "Prijedor" Aleksandar Miljuš.

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Tagovi

Prijedor suđenje pronevjera

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