Bizarno suđenje u Prijedoru: Optužen za krađu krsta, dvolitre piva i pola litre rakije

Osnovni sud u Prijedoru potvrdio je optužnicu protiv M.E. koja ga tereti da je iz jedne kuće u ovom gradu ukrao dvolitru piva i pola litre rakije, a iz katoličke crkve krst i druge crkvene predmete.

Kako je potvrđeno "Nezavisnim novinama", M.E. je optužen da je 10. februara 2021. godine, od 12 do 19 časova, u mjestu Gornji Volar, došao do Katoličke crkve Sveti Ante te kamenom razbio staklo na prozoru, zatim provukao ruku i prozor otvorio, te ušao u bogomolju.