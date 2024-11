Hidrometeorološki zavod: Četiri nagle promjene vremena za samo tri dana (FOTO)

Republički hidrometeorološki zavod saopštio je da su se za samo tri dana, 20, 21 i 22. novembra, dogodile četiri nagle promjene vremena.

Kako navode, u srijedu, 20. novembra, prvo je rano ujutru bio jak do olujni jugo i uslijedio je brzi porast temperature, a sredinom dana došlo je do priliva hladnog vazduha koji je donio naglo zahlađenje, jaku kišu koja je prešla u snijeg.

Došlo je do formiranja snježnog pokrivača, u nižim predjelima uglavnom do pet centimetara, na istoku ponegdje do 10, a u brdsko-planinskim predjelima je palo 20 do 33 centimetra.

Bilo je i jakih snježnih padavina, ponegdje i mećava. Temperatura je ponegdje opala za 15 do 20 stepeni u periodu od nekoliko sati.

Dan kasnije uslijedila je kratka stabilizacija, ali je već uveče ponovo nastupila promjena vremena, te se u petak, 22. novembra, sve se ponovilo.

Odnosno u noći i rano ujutru ponovo je duvao jak do olujni jugo, u višim predjelima imao je udare i preko 90 kilometara na čas.

Ubrzo je u petak ponovo došlo do priliv hladnoga vazduha, jake kiše, zatim i snijega. U nižim krajevima napadalo je do pet centimetara snijega, na istoku do 10, a u brdsko-planiskim predjelima do 20 do 35 centimetara. Bilo je i jakih snježnih padavina, ponegdje i snježnih mećava.

Temperatura je ponegdje opala za 10, a ponegde i za 15 stepeni u periodu od nekoliko sati. Na jugu je bilo vrlo obilnih padavina.

Padavine su prestale do večeri uz postepeno razvedravanje i sve hladnije vrijeme i mraz u narednoj noći.

Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda navode da je u Banjaluci 20. novembra duvao veoma jak jugo koji je tokom noći i rano ujutru donio nagli porast temperature.

Maksimalna temperatura iznosila je 18,6 stepeni, brzina vetra iznosila je 50.8 kilometara na čas. Oko 13.00 časova hladni front zahvatio to područje, počeo je sjeverni vetar uz jaku kišu i nagli pad temperature. .

Za samo nekoliko sati temperatura je opala sa 19 na 1 stepen, a prvi snijeg je ove jeseni počeo oko 16.00 časova i za samo sat vremena došlo je do formiranja snježnog pokrivača od pet centimetara.