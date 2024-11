Hladno do srijede, kada će mraz zamijeniti kiša

Hladno vrijeme, uz jutarnji mraz, zadržaće se sve do srijede, 27. novembra, kada se očekuje kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ujutru se većini krajeva očekuje mraz, a uz rijeke i po kotlinama biće magle koja će se ponegdje zadržati duže.

U popodnevnim časovima i prema večeri doći će do porasta oblačnosti u Krajini, odakle će se tokom večeri premiještati ka istoku.

Duvaće slab do umjeren vjetar, promjenljiv ili južnih smjerova, dok će ponegdje u Krajini biti pojačan.

Jutarnja temperatura vazduha od minus osam do minus dva, na jugu do dva, u višim predjelima na istoku minus 14, a dnevna od četiri do devet, na jugu do 12, u višim predjelima minus dva stepena Celizjusova.

Prema prognozi meteorologa, u ponedjeljak, 25. novembra, ujutru će biti umjereno do pretežno oblačno u Krajini, a u ostalim krajevima vedro. Oko rijeka i po kotlinama biće magle, dok se mraz očekuje u većini nižih krajeva, uglavnom na istoku.

Tokom dana očekuje se toplije i pretežno sunčano vrijeme uz promjenljivu oblačnost, a magla će se ponegdje zadržavati i tokom dana, te će biti znatno hladnije.

Jutarnja temperatura vazduha od minus četiri do jedan, na jugu do tri, u višim predjelima na istoku minus devet, a dnevna od osam do 14, u višim predjelima i mjestima sa maglom od dva stepena Celijuzosva.

U prvom dijelu dana u utorak, 26. novembra, biće vedro i prohladno, a magla se očekuje uz rijeke i po kotlinama. Tokom dana uslijediće postepeno naoblačenje od zapada, koje će se tokom večeri do narednog jutra premiještatit ka istoku i jugu. Ponegdje u Krajini padaće slaba kiša.

Jutarnja temperatura vazduha od minus tri do četiri, u višim predjelima na istoku minus šest, a dnevna od osam do 14, u višim predjelima i mjestima sa maglom od šest stepeni Celzijusovih.

Tokom većeg dijela dana u srijedu, 27. novembra, biće promjenljivo do potpuno oblačno sa kišom. Prvo će zahvatiti zapadne krajeve, a potom će se premjestiti na istok i jug.

Jutarnja temperatura vazduha od tri do osam, u višim predjelima na istoku minus jedan, a dnevna od osam do 15, u višim predjelima od šest stepeni Celzijusovih.

(Srna)