Kraj suđenja Urošu Blažiću: Zakazana završna riječ za masakr kod Mladenovca, može da dobije 20 godina zatvora

Presuda Urošu Blažiću za masakr u selima Malo Orašje i Dubona trebalo bi da bude donijeta u ponedeljak, 25. novembar.

Sudija Višeg suda u Smederevu zakazala je za ponedjeljak, 25. novembar, završne riječi u postupku protiv Uroša i Radiše Blažića za masakr u selima Dubona i Malo Orašje.

Nakon što su izvedeni svi dokazi, saslušani oštećeni u postupku, ali i svjedoci, jezivog maskra u Mladenovcu suđenje se bliži kraju. Urošu Blažiću, koji se tereti da je 4. maja ubio devet mladih, a ranio još 12 u selima Malo Orašje i Dubona, kao i nedozvoljena proizvodnja, držanje i promet oružja i eksplozivnih materija, otmica, kao i neovlašeno korišćenje tuđeg vozila, s obzirom da tada nije imao 21 godinu, prijeti kazna zatvora u trajanju od 20 godina. Tužilaštvo je inače i predložilo sudu ovu kaznu.

Njegov otac, Radiša Blažić, tereti se za krivično djelo - nedozvoljeno držanje oružja i stavljanje u promet eksplozivnih materija. On se sumnjiči da je u objektima u kojima stanuje držao veću količinu oružja i municije koje je njegov sin koristio prilikom višestrukog ubistva u Malom Orašju i Duboni. Za krivično delo koje se optuženom Radiši Blažiću stavlja na teret predviđena je kazna zatvora u trajanju od dvije do 12 godina.

Završne riječi tužioca

Sljedeće ročište zakazano je u ponedjeljak kada bi trebalo da tužioci Višeg javnog tužulaštva u Smederevu ocijene dokaze izvdene na glavnom pretresu, ukažu na odredbe krivičnog i drugog zakona koje bi trebalo primijeniti, navesti olakšavajuće, odnosno otežavajuće okolnosti koje bi trebalo uzeti u obzir prilikom odluke o krivičnoj sankciji kao i predložiti vrstu i meru krivične sankcije.

Oštećeni u ovom postupku ili njihovi punomoćnici bi trebalo da u završnoj riječi obrazlože imovinskopravne zahtjeve, kao i da ukažu na dokaze o tome da su optuženi počinili krivično djelo.

Podsjetimo, iz bezbjednosnih razloga suđenje Urošu Blažiću i njegovom ocu Radiši prebačeno je u Specijalni sud u Beogradu, odnosno nakon napada porodica žrtava u Smederevu.

Branioci Uroša i Radiše Blažića, ali i oni sami, u završenoj riječi mogu da odgovore na navode završne riječi tužioca i oštećenih, ali i izneti svoje ocjene o pitanjima koja su bila predmet izlaganja tužioca u završnoj riječi, odnosno koja predstavljaju sadržaj tužilačke završne riječi.

Nakon završnih riječi, ukoliko veće ne odluči da nastavi dokazni postupak radi izvođenja još nekih dokaza, predsjednik vijeća će objaviti da je glavni pretres završen, nakon čega će vijećati i glasati radi donošenja odluke.

Psihijatrijsko vještačenje Blažića

Na jednom od ročišta koje je održano krajem oktobra članica komisije Specijalne zatvorske bolnice koja je veštačila uračunjivost i duševno stanje Uroša i Radiše Blažića, navela je, između ostalog, da Uroš ima smanjenu toleranciju na frustraciju, što znači da ima nedovoljnu sposobnost da istrpi nešto što mu ne odgovara.

Uroš je imao primjedbu na veštačenje, te se javio za riječ.

"Nisam vještaka razumio da imam psihopatske crte, da impulsivno reagujem. To mi je zasmetalo. To mi je zaparalo uši. Ja sam prošao sve testove na Vojnoj akademiji. Radili su tamo i testove i testove ličnosti. Najbolje znate kakvi su to testovi za ministarstvo. Kako se sad odjedanput pravim na psihopatu, na krvoločnog ubicu. Nije to rečeno.. mogao sam da dobijem najmanje oficirski čin, a sad sam postao krvoločni ubica. Da se nađe nalaz sa VMA. Ne gađa se, ovdje sam spreman za službu, ovdje sam psihopata. Hoću da znam koji je tačno, hoću ja to da znam", rekao je između ostalog Blažić, kome je otac bio vojno lice, a majka zaposlena na VMA.

I Radiša tvrdio da nije kriv

Radiša Blažić je i tokom saslušanja u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu negirao da je izvršio krivično delo koje mu se stavlja na teret, i da ništa ne zna o oružju.

Međutim, na suđenju je prikazan snimak na kojem se vidi Radiša koji je obučen kao kauboj kako sa revolverom oko struka, šeta po kući i smije se. U blizini je bio i njegov maljoletni unuk.

