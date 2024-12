Iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske prognozirano je da se naredne tri noći i u jutarnjim časovima očekuju hladno vrijeme uz mraz, a tokom dana malo toplije.

"Tokom dana će se topiti snijeg, a niska noćna temperatura će uticati na smrzavanje i stvaranje poledice", saopšteno je iz ovog zavoda.

Iz Zavoda navode da će minimalna temperatura vazduha u narednim danima iznositi od 10 do minus četiri, u višim predjelima i do minus 14, a na jugu do tri stepena Celzijusova, prenosi Srna.