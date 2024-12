Balkanski Sibir - temperature se ovdje spuštaju do minus 39: Evo kako mještani žive na najhladnijem mjestu u Srbiji

Sjenicu već dugo zovu balkanski Sibir.

Sjenica je opština koja nosi epitet balkanskog Sibira. Sve to upravo zbog temperature -35 stepeni izmjerene 2005. godine. Kako je živjeti u jednom od najhladnijih mjesta Evrope, kako gorštaci u selima širom Pešterske visoravni uopšte uspijevaju da prežive zime?

Jutros je u Sjenici temperatura iznosila 1 stepen, što je za ovo doba godine prilično umjerena temperatura.

"Snežni pokrivač je oko 15 centimetara u gradu, na seoskom području iznad 30. Putevi su čisti, što je najbitnije i sve se to radi onako kako treba, ali ono što građane Sjenice najviše buni, svi televizijski izvještaji krenu sa 'pa vi ste navikli'. Istini za volju i Sjeničaci to govore i ljudi na seoskom području. Najviše ono koji gravitiraju u delovima oko Kladnice, oni su tamo ponosni i govore 'mi smo navikli i mi to možemo'. A onda kada se da takva izjava, kažu da nemaju nikakve benefite od države za struju, ogrev, itd.

Bile su zime, to je bilo sve do 2000. godine kada 'upekne' minus. 1954. godine bilo je rekordno u Sjenici, -38,8 stepeni.A zatim 1956. i 1985. godine -39,4 i onda 2005. ovih -35.

U razgovoru sa ljudima koji rade na meteorološkoj stanici, oni kažu da se globalno zagrjavanje odrazilo i na 'balkanski Sibir'. Zabilježena je temperatura -29 u januaru 2012. godine. U februaru iste te godine bila je najviša visina snježnog pokrivača 107 centimetara”, navodi Honić.

