Stanivuković obišao Centralno spomen-obilježje: Završetak radova najavio za septembar (FOTO)

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković obišao je danas gradilište Centralnog spomen-obilježja.

Izvor: Grad Banjaluka

"Od svih velikih projekata koje smo realizovali, danas obilazimo jedan koji je sentimentalno, duhovno i emotivno najvažniji projekat", poručio je gradonačelnik Draško Stanivuković koji je danas zajedno sa saradnicima, izvođačima radova, porodicama čiju su najmiliji dali život za Republiku Srpsku i predstavnicima boračkih udruženja obišao Centralno spomen-obilježje.

Kako je kazao sada se ušlo u fazu da su sva imena isklesana, da je svaki stub završen i da se radi na parternom popločanju oko samog spomenika.

"Oko šest i po miliona KM je do sada uplaćeno, izvršeno radova i Grad je najviše učestvovao u tome. Imamo želju da ovo bude projekat koji simbolizuje naše zajedništvo, ali ako neko ne prepoznaje koliko je to važno, u redu. Mogu da istaknem da Banja Luka ima i moralnu i ekonomsku i svaku drugu snagu da završi ovo Centralno spomen-obilježje. I danas se nalazimo na samo nekoliko mjeseci do konačnog i potpunog završetka ovog spomen-obilježja", istakao je gradonačelnik.

Napomenuo je da je Banja Luka spremna i da je na Sretenje donesena odluka da se obezbijede i dodatna finansijska sredstva iz budžeta Grada.

"Nemamo pravo da više čekamo i nemamo pravo da prođe još jedno ljeto, kao što je prošlo proteklih 30 godina, bez Centralnog spomen-obilježja. Dinamika radova ide planiranim tokom, obezbijedili smo materijal i svu logistiku i možemo reći da zasigurno koračamo ka tome da Centralno spomen-obilježje ove godine zasvijetili i da bude ono mjesto koje će posjećivati ne samo Banjalučani i građani Republike Srpske, nego svako ko dođe u našu zemlju znaće da je ovo mjesto na koje mora da dođe. Ako niste ovdje bili, niste bili u Republici Srpskoj i niste posjetili ono što je najvažnije u jednoj zemlji a to je duša. To je onaj način na koji je nastala naša Republika Srpska" poručio je gradonačelnik i dodao da će prema informacijama sa terena u septembru svi radovi biti završeni.

Ističe da je bilo i onih koji su govorili da ovo nije kako treba.

"Vrijeme koje dolazi će da bude jedini putokaz i pečat da smo danas imali dovoljno hrabrosti i dovoljno odvažnosti. Ipak u svim izazovnim vremena uspjeli smo i moramo imati dovoljno hrabrosti da ovo i završimo. Želimo da ovo bude jedan novi skver, trg i mjesto puno ljudi, sjete ali i radosti i svih prepletenih emocija jer je Republika Srpska zbir svega toga. Republika Srpska je budućnost, ali isto tako i prošlost. Zato radimo danas za našu Republiku Srpsku i zato danas možemo reći da završavamo Centralno spomen –obilježje", zaključio je gradonačelnik.

"Ovo Centralno spomen-obilježje biće svetionik, koji će da svijetli u svakom dijelu Republike Srpske. Ovdje na preko 400 ploča biće ispisane 24 hiljade imena svih onih koji su najzalužniji što danas Republika Srpska postoji, onih koji su najzalužniji što mi danas živimo u slobodi u pravom smislu te riječi, zato što imamo hrabrosti i odvažnost da odlijevamo svim pritiscima", naglasio je gradonačelnik.

Ovom prilikom, demantovao je sve one insinuacije da nečije ime ovdje neće biti upisano.

"Izrađeno je svih 400 ploča i sva ona imena koja se nalaze u kasarni Kozara i na svim spomenicima u svim gradovima je zbir svega toga ovdje na Centralnom spomen-obilježju. Isto tako, želim da znate da je ostavljeno dovoljno stubova i ploča da ukoliko se desi neki previd, da svako ime može da bude ovdje i to je u suština", naveo je gradonačelnik.

Majka poginulog borca Zora Vuković iz Organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Republike Srpske istakla je da im Centralno spomen-obilježje jako znači.

"Tolike godine smo čekali da se ovo započne. Znamo da je naša Republika Srpska tek zaživjela i da nema sredstava, ali svi koji dođu ovdje bila bi nam želja da zastanu i vide sve one koji su zaslužni za ovaj život koji mi sada živimo. Tako da u ime svih porodica poginulih i zarobljenih boraca zahvaljujem se Gradu, koji je većinski inicijator i svega do sada urađenog i nadam se da će i dalje biti dobre volje svih da se ovo privede kraju", naglasila je Vuković.

U ime Udruženja ratnih vojnih invalida otadžbinskih ratova grada Banjaluke Igor Čolić kazao je da u ime udruženja daje punu podršku gradonačelniku da istraje do kraja i da se tako odužimo našim poginulim borcima.

"U slučaju da zatreba sredstava, vjerujem da će se ratni vojni invalidi odreći bar jednog dodatka da se ovo završi kako spada i priliči. Ovo ne smije biti mjesto podjela, nego mjesto gdje se okupljamo i odajemo počast ljudima koji su dali slobodu", istakao je Čolić.

(Mondo)