Spomenik palim borcima neće biti gotov do 9. januara: "Vlada ima para za hotel na Jahorini, ali za ovo ne"

"Vlada Republike Srpske ima novca, ali iz bezobrazluka, politike i sujete ne želi da uplati sredstva za završetak Centralnog spomen-obilježja", izjavio gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Stanivuković je saopštio da zbog izostanka novčane podrške rukovodstva Republike Srpske, Centralno spomen-obilježje poginulim borcima u proteklom Odbrambeno-otadžbinskom ratu u Banjaluci neće biti završeno ni do 9. januara, Dana Republike.

Dodao je da Vlada Republike Srpske ima novca, ali da, kako kaže, iz bezobrazluka, politike i sujete ne želi da uplati sredstva za završetak Centralnog spomen-obilježja.

"Iako nisam kriv za to, osjećam se loše. Ovo svetilište dođe kao moja jadikovka. Ispriječila se politika nažalost. Proradila je sujeta. Čudi me da su se ljudi sa toliko iskustva to dopustili. Kada je bio zvanični sastanak Grada i Vlade RS dogovoreno je da Grad da zemljište vrijedno milione maraka, ovdje u centru. Dogovor je bio da Grad uradi sve i jednu javnu nabavku, međunarodni konkurs, izabere najbolje idejno rješenje zajedno sa strukom koja će da bira i provodi procedure. Po okončanoj fakturi dogovoreno je da Vlada završava svoj posao i plati. Mi smo tako krenuli, da bi u jednom trenutku sredstva stala da se uplaćuju. Vlada RS je uplatila tri miliona, a Grad dosta više od toga, blizu 4 miliona maraka", rekao je Stanivuković.

Spomenik je, napominje, trebao da bude gotov u julu ove godine.

"Ova Vlada ne može da se nazove Vladom Republike Srpske, za mene su oni samo Vlada. Isisali su milione iz raznih firmi, zadužili se milijardama, a zovu sebe patriotama. Uvjeravaju nas da su svi drugi kriv, a za ovo niko drugi nije kriv, osim njih. Njima su važni izbori, a ovo nije izborna priča. Izbori su prošli, neki bi rekli "miran si još četiri godine", a ja nisam miran, živim za ovo. Smatram da Srbi ovo treba da imaju i boli me svaki 9. januar kada se nemamo gdje pokloniti. Ovdje je nastala Republika Srpska. Ovdje treba da bude upisano i biće, 24.000 imena. Vjerovao sam da ćemo se 9. januara svi ovdje okupiti", rekao je Stanivuković.

Kako ima para za hotel na Jahorini, a nema za Centralno spomen-obilježje, pita Stanivuković u saopštenju za medije.

"Trideset godina nisu pokrenuli izgradnju spomenika i sada kada smo došli u situaciju da to završimo, ne žele da uplate sredstva. Mislio sam da nema novca, pa sam bio vođen da Grad da. Zato se Grad odrekao mnogih stavki da uradimo zavjetnu dužnost, iako je to bila obaveza Vlade. Onda sam vidio da ista ta Vlada, za koju sam smatrao da nema novca, uplati po 2-3 miliona fakturu za hotel na Jahorini. A ovdje bi se za tri miliona završio posao".

Dodao je da je Centralno spomen-obilježje od nacionalne važnosti i da, ako Vlada ni sljedeće godine ne uplati sredstva, Grad će ih obezbijediti iz budžeta.

(MONDO)