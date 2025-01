Nova saznanja: Švajcarska banka krila veze sa nacistima i opstruisala istrage

Švajcarska banka Kredit Svis sakrila je svoje veze sa nacistima koje su bile bliže nego što se vjerovalo, te djelimično opstruisala istrage, objavio je list "Volstrit džurnal", pozivajući se na dokumente iz ranije zatvorene arhive.

Nezavisni ombudsman Nil Barofski pokrenuo je novu istragu 2021. godine o vezama ove banke sa nacistima.

Švajcarska banka je odbacila istragu smatrajući da je Barofski prešao granice koje su željeli da postave u istrazi.

Barofski je kasnije nastavio svoj rad, što je rezultiralo prvim otkrivanjem dokumenata desetina pojedinaca i subjekata povezanih sa nacističkim zločinima.

Preliminarnom istragom 99 poznatih nacista i njihovih saradnika utvrđeno je 13 podudaranja.

Nova istraga je otkrila da je Kredit Svis krila svoju ulogu i da nije uvijek dijelila sa javnošću ono što zna.

Dvije slične nezavisne komisije sazvane devedetih godina prošlog vijeka zaključile su da su švajcarski bankari često zanemarivali nacističku krađu jevrejske imovine tokom Drugog svjetskog rata i osujetili kasnije pokušaje žrtava nacističkog progona i njihovih rođaka da povrate svoj novac.

Nakon istrage decedesetih, banke Kredit Svis i UBS pristale su da plate 1,25 milijardi dolara odštete preživjelima Holokausta i njihovim potomcima.

Najnovija istraga je u toku, a analiziraju se arhivski dokumenti banke u više hiljada kutija.

Prema Projektu izvještavanja o organizovanom kriminalu i korupciji (OCCRP), neprofitnoj novinarskoj grupi, istraga “Suisse Secrets” počela je kada je anonimni izvor podijelio podatke o bankama s njemačkim novinama Suddeutsche Zeitung prije više od godinu dana.

Ovu informaciju, koja se odnosi na račune ukupne vrijednosti 100 milijardi dolara u jednom momentu, pregledalo je 48 medija širom svijeta, uključujući The New York Times, Le Monde i The Guardian.

Istraga je pokazala da na računima koji su identificirani kao problematični ima više od osam milijardi dolara imovine. Neki od njih su računi jemenskog špijunskog šefa umiješanog u mučenje, sinove azerbejdžanskog moćnika, srbijanskog narko-bosa i birokrate optužene za pljačku venecuelanskog naftnog bogatstva.

To je bilo najveće curenje podataka ikad iz velike švicarske banke, saopćio je OCCRP.

KRIK navodi da je Rodoljub Radulović, optuženi narko-bos, kome se sudi da je zajedno sa Darkom Šarićem učestvovao u međunarodnom švercu kokaina, otvorio dva računa „Credit Suisse“ u vrijeme kada se nalazio pod istragom i na njima imao milionske iznose.

