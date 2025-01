Vazduh nezdrav za osjetljive kategorije: Izbjegavati naprezanja tokom boravka napolju

Vazduh u Banjaluci, Zenici, Maglaju i Kaknju jutros je okarakterisan kao nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, podaci su "Eko akcije".

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Vazduh u Sarajevu klasifikovan je kao nezdrav, u Ilijašu, Visokom, Jajcu, Vogošći i Bihaću kao umjereno zagađen, dok je u Mostaru dobar.

Mjerenje u 7.00 časova pokazalo je da je indeks kvaliteta vazduha u Sarajevu 151, Zenici 127, Banjaluci 126, Maglaju 122, Kaknju 114, Ilijašu 100, Visokom 98, Jajcu 96, Vogošći i Bihaću 77, a Mostaru 25.

Zbog nezdravog vazduha moguća je pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod osoba s bolestima srca i disajnih organa, poput astme, a svi ostali bi mogli početi osjećati negativan uticaj zagađenja na zdravlje.

Sljedeće grupe trebaju smanjiti bilo kakve vanjske fizičke aktivnosti: plućni i srčani bolesnici, trudnice, djeca i starije osobe.

Produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani, trebali bi izbjegavati i svi ostali.

Kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 je do 200 nezdrav, od 201 do 300 veoma nezdrav, a više od 300 je opasan po zdravlje.

(Srna)