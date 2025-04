Vučić o šestom zahtjevu studenata: "Niko nije htio da me pusti, to je bila moja volja"

Studenti u blokadi traže odgovornost zbog ulaska fizičkih lica i novinara na odeljenje intenzivne njege, gdje su bili smješteni povrijeđeni u požaru u Kočanima.

Izvor: L.L./ATAIMAGES

Studenti u blokadi su nedavno iznijeli šesti zahtjev, kojim traže "odgovornost zbog neovlašćenog ulaska fizičkih lica i novinara u jedinicu intenzivne njege Univerzitetskog kliničkog centra Srbije (UKCS), gdje su bili smješteni pacijenti povrijeđeni u požaru u Sjevernoj Makedoniji“.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je sam ušao u Klinički centar Srbije kako bi posjetio povrijeđene u požaru u diskoteci u sjevernomakedonskom gradu Kočani.

"Niko nije htio da me pusti, to je bila moja volja. Ne moraju nikog da jure, sam sam ušao. Ponosni Aleksandar Vučić čija je ideja bila da obnovimo Klinički centar i zato što je tako moderan, ti ljudi su imali gdje da dođu. Šesti zahtjev ispunjen, sam sam to uradio, sam sam kriv“, kazao je Vučić novinarima u Parizu, poslije sastanka s francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom.

Vučić je tom prilikom ponovo odbacio zahtijeve dijela opozicije za formiranje prelazne Vlade.

"Prelazna vlada, mačku u rep. Mogu da glasaju šta hoće, i na tarabi svašta piše pa se niko ne zalijeće“, kazao je predsjednik.

Komentarišući što je tužilaštvo u vezi navodnog zagađenja vazduha tražilo obavještenje o tome ko je parkirao traktore oko Pionirskog parka u Beogradu, Vučić je ironično kazao da ih je „lično dovezao“.

"Ja sam kriv što su traktori zagadili ne znam šta, a hiljade traktora koji su angažovani na opozicionim demonstracijama valjda nisu zagadili ništa. Svaki traktor sam lično dovezao, neka mene gone. Pošto sam kriv, moju ostavku tražite, ja vam dam referendum. Hoćete hoćete, nećete nećete. To je to“, kazao je Vučić.

Upitan koliko građana očekuje na subotnjem skupu u Beogradu, Vučić je rekao da ih može biti „više stotina ili hiljada“ ali da je za njega važna "ideja slobode, odupiranja okupatoru, borbe za nezavisnu i uspješnu Srbiju“.

(Mondo.rs)