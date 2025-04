Vučić nakon sastanka s Makronom: "Ne mogu da prihvatim da je hapšenje Dodika jedino rješenje u BiH"

Dolaze teška vremena i dobro je što Srbija ima saveznika kao što je Francuska, izjavio je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Parizu poslije sastanka s francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom, ocjenivši da je dvočasovni razgovor bio "uspješan".

Izvor: Le Pictorium, LE PICTORIUM / Alamy / Profimedia

Vučić je novinarima ispred Jelisejske palate rekao da je s Makronom razgovarao o brojnim pitanjima i o evropskoj budućnosti Srbije, a da je "molio Francusku da učestvuje na izložbi Ekspu 2027", ističući i u formalnom smislu očekuje pozitivan odgovor.

Upitan koja tema je bila najznačajnija, Vučić je odgovorio da je situacija u Bosni i Hercegovini trenutno najteža tema i da ne može da prihvati da je jedino rješenje hapšenje predsjednika Republike Srpske (RS) Milorada Dodika.

Vučić je naveo da je on imao svoje inicijative koje si tiču situacije u BIH i RS, ali i da je posebno ponosan zato što je Srbija "istrpila teror koji traje posljednja četiri mjeseca"

"Situacija u svijetu postaje sve teža, ali vjerujem da će uz saradnju i savezništvo sa partnerima mnogo toga da uradimo i promijenimo", rekao je Vučić.

Govoreći o situaciji na Kosovu, Vučić je ukazao na činjenicu da je Francuska priznala nezavisnost Kosova i da "ne misle o svemu isto", ali da imaju sve bliže stavove.

Upitan da li je Makron postavljao pitanja o trenutnoj situaciji u Srbiji, Vučić je odgovorio da je on iznio svoje mišljenje o toj temi.

Na konstataciju novinara da su studenti isporučili i šesti zahtjev u kome traže odgovornost za one koji su ga pustili u sobu intenzivne njege među teško povrijeđene pacijente stradale u požaru u Sjevernoj Makedoniji, Vučić je uzvratio da je on odgovoran i da ga niko nije pustio već da je sam otišao.

"Ne moraju nikoga da jure, evo i tužiocima da kažem - ja sam odgovoran. Riješili su šesti zahtjev, ja sam taj ponosni Aleksandar Vučić koji je učestvovao i čija je ideja bila da obnovimo Klinički centar i uložimo ogroman novac. Baš zato što imamo moderan Klinički centar ti ljudi su imali gdje da dođu, a ja otišao da ih obiđem. Moja volja, niko nije htio da me pusti, ja sam sam ušao. I šta sad?... Ništa!", naglasio je Vučić.

Komentarišući to što je Kina uvela carine Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) od 84 odsto i kako će se to odraziti na svijet, ali i Srbiju, rekao da dolaze teška vremena i da se Srbija mora pripremiti za to i naučiti kako da reaguje.

(FoNet)