Dom naroda FBiH usvojio izmjene Zakona o doprinosima: Ukupno smanjenje od 13,25 odsto

Dom naroda Parlamentarne skupštine FBiH usvojio je danas izmjene Zakona o doprinosima, čime su ukupne stope doprinosa smanjene za značajnih 13,25 odsto, odnosno za pet i po indeksnih poena.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Odluka je donesena većinom glasova, sa 63 glasa za i jednim suzdržanim, nakon više od sat vremena rasprave.

Prema ranijim navodima Vlade Federacije, ove izmjene konkretno znače smanjenje stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca za 3,5 indeksnih poena, te smanjenje stope doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca za 2 indeksna poena.

Ipak, ovakav način fiskalnog rasterećenja privrede nije naišao na odobravanje opozicije. Albin Zuhrić iz Demokratske fronte izrazio je svoje nezadovoljstvo, naglašavajući da se teret minimalne plate od 1.000 KM stavlja na poslodavce, umjesto da se smanje državna davanja.

"Mi nismo protiv minimalca od 1.000 KM. Mi smo protiv minimalne plate od 1.000 KM koja će doći iz džepova poslodavaca koji svakako zarađuju jedini novac u državi. Željeli smo da to bude na teret političara, da država uzima manje od poslodavaca pa neka radnici imaju i veću platu od 1.000 KM. Nije većini ljudi bolje. Ja znam kome je bolje - vama. Vama će porasti plata, neće meni, ja radim u privatnoj firmi. A, vama će porasti jer ste digli sebi. Ne osjetite inflaciju. Ali, to se ne odnosi na većinu ljudi. Da se vratim na sam prijedlog zakona. Mi nismo protiv, ali on znači sljedeće: Uzeli smo 1000 KM poslodavcu iz džepa i sad kažemo - evo vama nazad 20 KM. I naravno da ćemo mi sad za to glasati. Ali, oteli ste im stotinu maraka. Ovo nije dovoljno. Mi sad trebamo opet čekati neku sadaku? Hoće li se u junu, julu smanjiti opet doprinosi, pa da ljudima bude bolje... Ako ćete već usvajati, barem se potrudite da u julu dođete s ozbiljnom fiskalnom reformom i smanjimo ove doprinose", oštar je bio Zuhrić.

Identične izmjene ranije su usvojene i u Predstavničkom domu. Iz Vlade FBiH poručuju da je ovo tek prvi korak sveobuhvatne fiskalne reforme čiji je krajnji cilj rasterećenje privrede.

Zakon o izmjenama doprinosa stupiće na snagu nakon objave u Službenom glasniku Federacije BiH.

