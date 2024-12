Ljekar o paradoksima zdravstvenog sistema u BiH: "Ljudi 40 godina plaćaju doprinose pa se liječe kod privatnika"

Zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini suočava se s izazovima, posebno u ravnoteži između javne i privatne prakse.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Direktor Sveučilišne kliničke bolnice Mostar Ante Kvesić ilustrovao je problem konkretnim primjerom.

"Ljekar koji napusti bolnicu u jedan sat poslijepodne i ode raditi privatno, naplaćuje pregled između 80 i 90 maraka. Taj isti ljekar, dok radi u bolnici, za pregled pacijenta s uputnicom, kada uračunamo vrijednost njegova rada, dobije 8 do 9 maraka. Tu priča prestaje", pojasnio je on.

Kako ističe, problem nije samo u praksi, već u finansiranju.

"Naše zdravstvo temelji se na doprinosima, što generiše vrlo ograničena sredstva. Godinama odlazim u Njemačku, radio sam u bolnicama i privatnim klinikama u Esenu, Minhenu i Nirnbergu, gdje sam vidio kako sistem može funkcionisati. Tamo imate desetak osiguravajućih kuća koje se takmiče za usluge bolnica, diktiraju cijene i osiguravaju održivost. Kod nas to ne postoji", objašnjava on.

Finansiranje po paušalu, koje se svake godine unaprijed određuje, ograničava i bolnice i osiguravatelje, smatra Kvesić.

"Premda radnici zavoda često imaju dobre namjere, svi su suočeni s ograničenjima koja sistem ne može nadmašiti. Istovremeno, privatne klinike u Mostaru, kojih ima barem dvadesetak, funkcionišu na potpuno drugačijim finansijskim principima. Kada bi privatne poliklinike radile po našim bolničkim cijenama, već bi se zatvorile", dodaje Kvesić, navodeći da cjenovnik bolnice datira još iz 1988. godine.

Kvesić ističe da rješenja postoje, ali zahtijevaju prilagođavanje modela koji funkcionišu u zemljama poput Njemačke ili Austrije.

"Ako ne možemo izmisliti pametan sistem, trebamo prepisati onaj koji djeluje. U Evropi postoji niz država koje su ovo vrlo dobro riješile. Ako se privatne prakse nekontrolisano uključe u mrežu, javno zdravstvo će se urušiti. Za godinu dana nećemo imati ništa. Ljudi koji 40 godina plaćaju doprinose završiće plaćajući preglede za gotovinu u privatnim poliklinikama. To nije pravedno prema nikome", upozorava on.

Na kraju je poručio da nije protiv privatnog biznisa, ali dakao odgovorna osoba mora braniti bolnicu u okviru svojih mogućnosti.

"Ono što me posebno smeta kao čovjeka jest činjenica da ljudi koji 40 godina rade u državnim institucijama, poput bolnica, plaćaju doprinose koliko god sistem dopušta. Na kraju, svi oni dobiju svoje penzije jer su doprinosi uredno uplaćeni. Međutim, ti isti ljudi, nakon decenija uplaćivanja osiguranja, idu za keš plaćati privatnu polikliniku", zaključio je Kvesić.

Marin Bago iz Udruženja za zaštitu potrošača Futura kritikovao je način na koji zavodi zdravstvenog osiguranja provode zakonske odredbe, posebno u kontekstu listi čekanja za zdravstvene usluge.

On navodi da Zakon jasno kaže da novac prati pacijenta te da zavodi moraju osigurati uslugu bez odgađanja. Pojasnio je da svaki oblik čekanja, dok postoje dostupne opcije u privatnom sektoru, predstavlja kršenje zakona.

"To nije do bolnica, to je do zavoda. Nemoj me slati tamo gdje ću dugo čekati. Zašto me šalješ tamo, ako mogu u privatnika danas? To je naš novac i zavodi su dužni njime upravljati u korist pacijenta", istaknuo je Bago.

Prema njegovim riječima, problem leži u nepridržavanju zakonskih propisa koji nalažu da zavodi zdravstvenog osiguranja moraju jednako tretirati javni i privatni sektor, bez razlika u pristupu finansiranju usluga.

"Ljekar zaposlen u jednoj instituciji može raditi samo trećinu radnog vremena u drugoj, i to isključivo uz odobrenje svog direktora. Kada se sve institucije natječu za isti iznos novca i iste vrste usluga, neće biti mjesta za "duple igrače" niti će iko dopustiti da u timu ima osobu koja radi na obje strane. Npr. u slučaju usluga magnetske rezonance, za iste usluge takmiče se i javni i privatni sektor. Niko neće željeti radnika koji istovremeno radi u oba sektora, jer je to u suprotnosti s načelima konkurencije i interesa", pojasnio je on.

Kako je Bago naveo, ključni problem leži u činjenici da se zdravstvene usluge, prema zakonu, ugovaraju putem javnih poziva i nabavki.

Zakoni pritom ne prave razliku između javnog i privatnog sektora, već nalažu jednako postupanje prema oboma. On je pojasnio da zakoni podržavaju prava pacijenata i ljekara, ali da se njihova provedba često zanemaruje.

"Naši zakoni su, odgovorno tvrdim, jako dobri, jako kvalitetni. Na strani su pacijenta i na strani su ljekara. Recimo, naši ljekari nemaju pojma da naši zakoni kažu da oni moraju biti plaćeni po učinku i ne bune se. S druge strane, ne možete zaštititi pacijenta u trenutku kada je bolestan i kada ga stave na listu čekanja. Svi se onda borimo za život i snalazimo se kako znamo i umijemo. Pravo rješenje u zaštiti prava pacijenata je poštivanje naših zakona, oni su odlični", dodao je Bago.

Takođe napominje da se građani prečesto susreću s neinformisanišću o svojim pravima i prihvataju liste čekanja kao normalnu pojavu, iako zakon takvo postupanje ne poznaje. Na kraju ističe kako se godišnje u Federaciji BiH uplati gotovo dvije milijarde maraka za zdravstveno osiguranje.

"To nisu porezi, to su direktne uplate građana i one moraju biti isključivo trošene na usluge. Dvije milijarde maraka zdravstvenih usluga mi možemo platiti godišnje. A na terenu smo na nekakvim listama čekanja. To je neprihvatljivo, to je kršenje zakona. Neko je teško u tom lancu nadležnosti prekršio prava pacijenata i pružio nam lošu uslugu", rekao je Bago.

(FENA)