Ugostitelji FBiH apeluju na Vladu: Smanjite doprinose na minimalnu platu ili slijede otkazi i zatvaranja

Udruženje ugostitelja FBiH uputilo je hitan apel Vladi FBiH, kao i parlamentarcima oba doma federalnog parlamenta, tražeći smanjenje doprinosa na minimalnu platu.

Izvor: Eduard Borja/Shutterstock

U sapštenju za javnost, iz Udruženja ugostitelja su naveli da oni, kao ozbiljna branša, zapošljavaju veliki broj ljudi te da od političara traže da što prije reaguju i donesu hitne mjere koje će smanjiti stopu doprinosa na minimalnu platu od 1.000 KM.

"Napominjemo jako bitnu činjenicu da se mi kao udruženje apsolutno slažemo da minimalna plata bude 1.000 KM pa i veća, to je naš interes i cilj, ali napominjemo da stopa doprinosa koja nije umanjena i koja i dalje ostaje najveća u regionu pa i šire stvara veliki problem našoj branši i samom našem poslovanju i opstanku. Mi kao udruženje smo reagovali i obavijestili ugostitelje da ne otpuštaju radnike u mjesecu januaru, jer se iskreno svi nadamo da će doći do kompromisa i da ćemo naći zajedno izlaz iz ove teške situacije u kojoj smo trenutno. Mišljenja smo da mnogi nisu svjesni da je ovo možda najteži momenat od rata do danas!", naveli su iz Udruženja.

Poručili su da se ugostitelji trude da opstanu u domovini. "Mi kao vlasnici koji zapošljavamo veliki broj radnika, našim zalaganjem i borbom u ovim teškim vremenima punimo budžet, plaćamo poreze i doprinose, trudimo se da opstanemo i egzistiramo u našoj domovini. Napominjemo da nam je zakon o pušenju umanjio promet za 30 odsto pa i više, a ova odluka o minimalnoj bruto plati od 1.744 KM će izazvati veliki udar na nas i naš opstanak, bojimo se da će u ugostiteljskom sektoru doći do enormnog otpuštanja radnika u narednom periodu. Nažalost imamo mnogo informacija sa terena da većina manjih objekata ne može podnijeti ove namete i da će biti primorana da zatvori svoje poslovanje", naveli su, prenose federalni mediji.

Na kraju, poručili su kako je krajnje vrijeme da svi političari reaguju na ovu odluku. "Mislimo da je krajnje vrijeme da svi reagujete i smanjite stopu doprinosa, jer kako i sami vidimo u javnosti veliki broj ekonomista, analitičara i ljudi iz struke savjetuju i apeluju da se moraju što prije smanjiti nameti na minimalnu platu. Mi kao udruženje pozivamo ugostitelje u FBiH da se pridruže mirnim protestima privrednika koji će se održati 22. januara u 11:55 sati ispred Vlade FBiH kako bismo zajedno iskazali svoje nezadovoljstvo velikim doprinosima na minimalnu platu", zaključili su iz Udruženja ugostitelja FBiH.

(Mondo)